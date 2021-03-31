亞洲象「友愷」拒絕進食 北市動物園盼民眾集氣

北市動物園今天表示，亞洲象「友愷」28日開始出現不肯進食、體力下滑的狀況，昨天園方替牠抽血、注射抗生素，今天希望能進一步檢查牠的口腔，盼民眾一起為牠集氣加油。

台北市立動物園表示，今年39歲又7個月大的母象「友愷」從28日上午開始不肯像平常一樣進入室內保定籠洗腳，食慾也下降許多，一直不肯進食。

動物園說，因為「友愷」經過一天之後狀況仍未改善，昨天下午3時原本安排讓牠進入室內接受獸醫師治療，但牠一直停留在戶外活動場內的沙坑不願意移動，後來更直接坐臥在沙坑內休息，體力有明顯下滑的跡象，讓照養團隊十分憂心。

動物園指出，大象的力氣很大，為了動物與人員的安全，在有保定架隔離情況下進行醫療是最佳的選擇，但「友愷」遲遲不肯進入室內，照養團隊必須盡快做出必要處置，因此決定讓獸醫師先為「友愷」打微量鎮定劑，再透過保育員在旁協助下替「友愷」抽血、灌腸及注射抗生素等預防性治療。

動物園說，「友愷」在治療過程中十分平靜，結束後也有自行起身活動，保育員昨晚輪班留守觀察牠的恢復情形，今天會再看牠的意願，希望能更仔細地檢查牠的牙齒和口腔黏膜是否有異常，並施打消炎止痛藥劑，希望能提升牠的食慾。

動物園表示，希望民眾能一起幫「友愷」加油打氣，祝福牠早日恢復健康。