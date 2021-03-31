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鼓勵市民撕廣告 新北環保局端大禮瞄準年輕人

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

為守護新北市容，環保局每年都會舉辦撕廣告換獎品的活動，今年推出全新企畫「集撕廣益」，今日特別找來網紅團體站台，希望讓年輕世代也能響應，活動將於明日開跑，只要撕除廣告就能抽Switch、AirPods Pro與平板電腦等多項大獎。

環保局自2011年起舉辦「制勝先撕」，鼓勵市民撕除小廣告，並祭出多項好禮。環保局統計，前年總計撕除量超過500萬張，在市民協助下，去年減少4成，剩下約339萬張。

記者會上環保局致贈感謝狀給去年撕除量前3名的民眾，其中第1名陳六炎，他在親朋好友幫忙下，整年撕除將近1公噸小廣告，也獲得1萬元獎金。

此外，環保局找來年輕網紅團體「一起上學吧」為新企畫「集撕廣益」站台，環保局表示，希望藉由網紅人氣，讓年輕人也能參與集撕廣益活動。

為吸引年輕人踴躍參與，環保局也推出抽獎活動，每撕除0.5公斤小廣告能換好禮外，還會獲得1張摸彩券，活動結束可參加抽獎，最高獎金1萬元；民眾在撕除廣告前亦可拍攝3張照片（正、反面、路旁門號或電線桿號）採證，上傳指定網站即可獲得摸彩序號，可在指定月份抽藍芽音響、AirPods pro以及Switch等大獎。

環保局這次也加碼舉辦，只要上傳違規電話達50、100、200支，還會再增加智慧手錶、手機用全景攝影機及平板電腦等獎項。

環保局提醒房仲業者，違規張貼行為人得依廢棄物清理法罰1200至6000元罰鍰，另依電信法可停話6個月以上處分；環保局自前年也許地政局合作，經過採證至今移案130件，可依不動產經紀業管理條例處6到30萬罰鍰。

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