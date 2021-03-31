明倫社宅捷運飛機噪音刺耳 住戶轟：夜半清晨常驚醒

台北市明倫社宅先前遭質疑三房型租金太貴，不過住戶陸續入住後，台北市議員陳怡君也接獲住戶陳情，指明倫社宅因周邊有捷運淡水線經過，捷運的噪音刺耳擾民，常有住戶清晨、夜半因捷運的噪音驚醒。

陳怡君今表示，明倫社宅是柯文哲上任的第一個社宅規劃案，耗資17餘億興建，因高租金又沒冷氣、大坪數陽台引發熱議。但好不容易3月落成、居民入住後，東側各樓層住戶也紛紛向她陳情，指位於東側住戶，因捷運運行，車廂過彎聲音太過尖銳刺耳，加上飛機不時發出噪音穿腦，讓住戶飽受雙重噪音折磨影響生活作息。

陳怡君說，捷運周一至周五尖峰上午8到9點間，平均每30分鐘有20班車次，尖銳鐵軌聲穿透建物的氣密窗。住戶最困擾的，莫過於清晨6點時，捷運1個小時內就發了24趟班車，吵醒社宅住戶。甚至更早空車必須定點發車，從清晨5點多，住戶就要開始受捷運進站的噪音干擾。

除白天受干擾外，社宅居民晚上10點就寢後，還有近54趟捷運班次運轉噪音擾民，再加上末班車以及空車回到停靠點，居民真正獲寧靜就寢時間，已接近深夜1點。接著夏天已至，家戶自然是打開窗戶讓空氣流通，恐更難阻隔噪音所造成的困擾。

議員質疑，北市府蓋公宅，都發局以「距離捷運500公尺」作為交通便利的社宅賣點，不料因配套不確實規劃，軌道距離建物最近約10.24公尺左右的站體，成為明倫社會住宅住戶從早上5點多到凌晨1點的惡夢。

陳怡君說，甚至根據台北捷運統計，「淡水信義」線的隔音牆已設置2萬6708公尺，並且為了沿線居民，台北捷運也曾經採取減低噪音改善措施，包括電聯車輪緣潤滑、電聯車鋼輪車削、鋼軌研磨、基鈑抽換、更換新式道岔及視狀況調整營運模式等。