北市30年來再次啟動門牌汰換 今從王永慶的發跡地開始

台北市即日起大規模汰換舊式門牌，全面更新為區花門牌，預計111年12月底前陸續換發完成，這是30年來台北市再次啟動全面換發門牌專案。北市民政局上午選擇北市南京東路二段1號，換貼第1塊門牌，該址也是台塑企業集團創辦人王永慶的發跡地。

該棟大樓門牌在民國55年申請編釘，大樓前身為台塑大樓，落成於57年，台北市副市長黃珊珊上午參加門牌汰換啟動儀式，她說，該地址是台塑企業集團創辦人王永慶先生發跡地，現為金車股份有限公司所有，也是法務部行政執行署承租的部分樓層。

民政局表示，這次全面大規模汰換舊門牌專案，經由公開抽籤，選擇首條門牌汰換的路段為南京東、西路。北市共有111萬塊門牌，扣除民國99年台北市舉辦國際花卉博覽會，民眾自費汰換的區花門牌，這次預定要汰換65萬塊。另外，這次市府替民眾免費更換，動用6111萬元預算。

黃珊珊指出，有的社區不願意更換區花門牌，但應該要將門牌做清楚的標示，因為門牌的作用除了讓外地人來查找地址，也有救災作用，供民眾報案或救護車辨識，如果門牌不清楚，就無法辨識，因此門牌有一定的安全作用。

民政局指出，北市門牌沿革，歷史可溯及清代，因台灣實施保甲制度而分發每戶張貼的紙質「保甲門牌」；日據時期則有木質的「戶主牌」，上有戶長姓名；台灣光復初期則使用藍底白字琺瑯質門牌，至42年以後始改為鋁質門牌。

民政局表示，民國72年至80年間為方便用路人辨識，將1樓門牌加大並標示行政區與郵遞區號。79年時台北市行政區由16個行政區調整為12個行政區，藍底白字門牌也隨之在80年至81年間分3期全面更新格式及顏色為綠白相間、凸版印刷烤漆之鋁質門牌。