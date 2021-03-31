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二手玩具何處去 新北17家公托設回收箱
新北公共托育中心多數都有親子館，新北社會局表示，即日起在17家公共托育中心內的親子館內設置二手玩具回收箱，今年2月試辦至今已回收120件玩具，且大部分經清潔消毒整理後就地運用於該親子館，能讓孩子從小養成珍惜玩具、分享玩具和愛物惜物的觀念。
新北市玩具銀行成立於2016年，去年更回收達到20公噸的二手玩具，經志工協助清潔分類給各據點，其中以公共托育中心親子館最常運用，其次兒童發展中心、社區福利及家庭服務中心、國小幼兒園及老人服務據點。
三峽北大公托中心主任林乙葶表示，在設置回收箱後，發現家長帶領小朋友捐出品質很好的玩具，也在認領玩具維護的活動中，帶著小朋友一起討論如何挑選，教導孩子愛物惜物。
新北市玩具銀行主任張維庭表示，二手玩具回收後會就地運用，目前也與金華獅子會籌備彩繪裝載二手玩具的貨櫃，將新北大小朋友的愛心傳送到金門外島，給當地的孩子分享。
新北社會局長張錦麗指出，公托親子館這二手玩具回收箱，方便民眾就近捐贈，未來部分公托中心會開辦玩具借還、玩具分享會，以鼓勵親子從中學習珍惜與分享。
社會局表示，17家公托分別為三峽北大、鶯歌昌福、樹林保安、林口仁愛、八里下庄、五股興珍、泰山幼獅、中和南勢角、永和中興、新店北新、汐止智興、淡水淡海、蘆洲成功、三重台北橋、新莊裕民、土城廣福和板橋國光。
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