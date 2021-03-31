北市府宣布汰換門牌 行政區、區花看得到

台北市政府今天宣布即日起全面汰換舊門牌，改為綠白色相間並加行政區及區花的新門牌，預計民國111年底全市換發完成。民政局表示，距上次汰換門牌至今已達30年。

北市府民政局上午在南京東路二段1號舉行記者會，副市長黃珊珊、台北市議員王閔生、鍾沛君等人出席。民政局指出，即日起陸續汰換全市舊門牌，舊鋁質門牌只有路段和門號。

民政局表示，新式鋁製門牌是加上行政區及區花，並增大尺寸，區花以彩色元素呈現，像松山區花為扶桑花、文山區杏花、士林區玫瑰花等，共12種花系。

民政局指出，北市行政區在79年進行調整，隔年推動汰換門牌，採凸板設計；99年北市舉辦國際花卉博覽會時，規劃12個行政區花加入新式門牌，開始陸續推動換發。

民政局表示，汰換新式門牌總預算為新台幣6111萬餘元，預計111年底可全面換發完成，因門牌款式非重新設計，先前未發生爭議。

黃珊珊致詞時說，民政局在市長柯文哲任內爭取換新式門牌預算，並開始規劃汰換時程，編列6111萬餘元預算汰換新門牌，從整體市容角度是值得，因有些門牌已老舊，新式門牌有行政區及區花，可讓外地民眾更易尋找，也可協助救護人員更易辨識。

她表示，今天選在這個地點開記者會，是因門牌汰換的首條路段為南京東、西路，此地點前身為台塑大樓，門牌在民國55年申請，在此汰換新門牌別具意義。

民政局長藍世聰說，這次汰換門牌路段共541條、約65萬塊門牌，汰換時不收費用，會在2年內完成，換門牌時工作人員會穿背心、戴識別證，民眾有疑問可打市府熱線1999或戶政事務所詢問。

至於台北門牌沿革，民政局表示，北市56年升格直轄市，隔年將原屬門牌鎮、鄉改制為區；72年起，為方便路人辨識，加大一樓門牌並標示行政區與郵遞區號。

民政局指出，北市行政區從79年起由16個行政區調整為12個，藍底白字門牌從80年開始分3期全面更新為綠白色相間、凸版印刷鋁質門牌。