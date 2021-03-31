新北7區85格路邊停車格 明起開始收費

新北永和、中和、樹林、鶯歌、林口、深坑及汐止共7區部分巷弄，合計85格路邊停車格明起開始收費，新北交通局停車營運科長許芫綺，經常接獲公有免費路邊停車格遭占用當成私人車位，經評估後納入收費管理，落實使用者付費原則並杜絕環境髒亂。

新北目前有3萬2000多公有停車格已有2萬9000多格收費，許芫綺說，其餘3000多格位於巷道內、公私共有或條件不符合，但公有免費停車格若條件改善就會納入收費，也會派人按時巡查，若有無牌、廢棄車輛，都會派人處理。

交通局指出，明起納入收費的分別為有永和區永平路206巷、中和區圓通路297巷與297巷9弄，以及樹林區佳德路，收費時間均為平日的7時至20時，每半小時10元；鶯歌區永利街為星期例假日7時至20時，每半小時10元。

林口區三民路175巷2號對面道路平日8時至18時，每半小時收費10元；深坑區深坑街路邊停車格每日8時至18時，每半小時收費10元；汐止區鄉長路一段路邊停車格則採計次收費，每次60元，收費時間為平日的8時至18時。

另外清明連續假期即將到來，交通局指出，觀光地區及商圈在連續假期間，假日路邊停車收費路段仍照常收費，以維持停車格位周轉率，其餘平日收費路段則暫停收費。

交通局說，新北路邊停車費可以利用行動支付App及全國繳費網線上直接查詢繳費，若連假期間在收費路段未見停車單也可查詢。另也可用手機下載「停車大聲公」或「易停網」自助計費App，享有自助計費前30分鐘1元優惠。