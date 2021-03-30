快訊

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是「它」

又有鋒面接近！新竹至台中今晚防大雨 北台灣明有雨

新北自來水管連環爆 台水今年將汰換59處老舊管線

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市板橋民生路上周發生自來水管破裂，導致路面破洞。圖／新北市交通局提供
新北市板橋民生路上周發生自來水管破裂，導致路面破洞。圖／新北市交通局提供

新北市板橋、樹林、八里上周連續發生3起自來水管破裂事件，連帶導致停水、道路破洞，新北市長侯友宜今主持道安會報時點名台灣自來水公司，應盡速檢討改善。台水表示，上周因低溫特報導致水管壓力變化過大，今年爆管數已較同期減少，另今年也將汰換59處老舊管線。

侯友宜今於會議中指出，最近每兩、三天就有水管爆裂消息，民眾不堪其擾，要求台水給個交代。不過台水代表回應，大型管線破裂每月大約只有2、3件，令侯友宜當場怒斥「不只啦！」，光災害應變中心通報至少就有4件，「開會前請做好功課，不要只當人頭。」

據新北市府統計，今年2月台灣自來水公司就有24件道路缺失通報，侯友宜也表示，天氣變化或許是爆管原因之一，但絕不是主因，現在正值旱災，每一滴水都要節約使用，台水應盡速檢討改善，相關局處也要協助台水加速換管工程。

台水第十二區管理處長邱憲龍表示，由於上周連續低溫，用水量變化大，導致水管壓力大幅改變，才出現連續爆管狀況，不過以第十二區轄內而言，去年底至今年3月100mm以上水管的漏水及破裂數，已較同期減少28件。

水利局表示，3月新北自來水管漏水總計15件，其中100mm以上12件、100mm以下3件。今年台水共編列11.5億，將完成新北境內59處老舊管線汰換。

侯友宜

延伸閱讀

同台出席晚宴！連勝文、江啟臣互動頻繁 柯文哲主動敬酒

核電問題推給侯友宜 議員批蘇貞昌：尸位素餐

新北表演中心覓地 侯友宜：評估找適當地點

特專三變兒童未來館 侯友宜：新北表演中心再找地點

相關新聞

北捷用盆栽遮蓋「天龍國樓梯」 民眾：此地無銀三百兩

台北捷運大安站一處近大廳的出口樓梯，因設計動線不良遭民眾酸稱是通往九又四分之三月台的「天龍國樓梯」，北市議員簡舒培今前往...

區間測速因資安停用違規數卻爆增 侯友宜籲重啟設備

新北原在4路段實施區間測速，但因資安疑慮暫停使用，新北市交通警察大隊今於道安會報時指出，停用後北宜公路違規件數爆增510...

樂齡伸展有活力 汐止復興里長輩樂展筋骨

為了推廣樂齡運動，今(30)日下午，觀天下有線電視與汐止區復興里辦公處合作，在活動中心舉辦樂齡伸展有活力活動，除了配合互動體感健身課程，現場也有專業老師教導民眾做伸展運動，拉拉筋、伸展筋骨。

淡水身聲劇團回饋在地 學童欣賞異鄉鳥劇場

深耕淡水在地多年的藝術劇團「身聲劇場」，日前在新北市淡水區街藝術工坊回饋在地，特別邀請到淡水國小美術班的學童免費入場欣賞他們的藝術表演，而這次所演出的親子兒童劇，主題是異鄉鳥，以音樂搭配光影還有偶戲的元素演出，希望讓孩子可以看到不一樣的創作。

新店碧潭路空地大改造 變身明亮小公園

新北市新店區著名景點碧潭風景區，每到假日遊客絡繹不絕，但就在緊鄰碧潭吊橋及風景區旁的碧潭路14號下方有一塊閒置空地，卻長期遭廢棄垃圾堆放、樹木枝葉遮蓋，造成環境髒亂與陰暗死角，因此，新店區公所於去年9月著手進行閒置空間美化工程，目前已完成第一階段美化工程，變身一處明亮小公園，讓周邊居民往來時更加安心，也多一處休閒好處所。

雙溪柑腳媽祖遶境 八旬嬤當爐主50位子孫來逗陣

雙溪區威惠廟是柑腳地區兩里的信仰中心，每年農曆二月十五、十七，分別為開漳聖王與媽祖兩場遶境的日子，外出打拚的子孫們大多返鄉支持，讓平時清靜的老礦村再度熱鬧起來，而今年媽祖遶境爐主的簡謝樹眉已87歲，多達五十位子孫親戚回老家陪伴阿嬤遶境，相當熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。