新北自來水管連環爆 台水今年將汰換59處老舊管線

新北市板橋、樹林、八里上周連續發生3起自來水管破裂事件，連帶導致停水、道路破洞，新北市長侯友宜今主持道安會報時點名台灣自來水公司，應盡速檢討改善。台水表示，上周因低溫特報導致水管壓力變化過大，今年爆管數已較同期減少，另今年也將汰換59處老舊管線。

侯友宜今於會議中指出，最近每兩、三天就有水管爆裂消息，民眾不堪其擾，要求台水給個交代。不過台水代表回應，大型管線破裂每月大約只有2、3件，令侯友宜當場怒斥「不只啦！」，光災害應變中心通報至少就有4件，「開會前請做好功課，不要只當人頭。」

據新北市府統計，今年2月台灣自來水公司就有24件道路缺失通報，侯友宜也表示，天氣變化或許是爆管原因之一，但絕不是主因，現在正值旱災，每一滴水都要節約使用，台水應盡速檢討改善，相關局處也要協助台水加速換管工程。

台水第十二區管理處長邱憲龍表示，由於上周連續低溫，用水量變化大，導致水管壓力大幅改變，才出現連續爆管狀況，不過以第十二區轄內而言，去年底至今年3月100mm以上水管的漏水及破裂數，已較同期減少28件。

水利局表示，3月新北自來水管漏水總計15件，其中100mm以上12件、100mm以下3件。今年台水共編列11.5億，將完成新北境內59處老舊管線汰換。