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當月發票換高麗菜 新北議員助菜農、精障人士

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議員陳科名(右)今在服務處前舉辦「捐發票助菜農，獻暖精障朋友愛心活動」。圖／陳科名服務處提供
新北市議員陳科名(右)今在服務處前舉辦「捐發票助菜農，獻暖精障朋友愛心活動」。圖／陳科名服務處提供

近期高麗菜豐收導致菜價大跌，菜農血本無歸，新北市議員陳科名今在服務處前舉辦「捐發票助菜農，獻暖精障朋友愛心活動」，只要準備一張當月發票即可兌換高麗菜一顆，發票全數捐給新北市康復之友協會，作為精障家庭支持與照顧使用。

陳科名指出，新北市果菜市場是全台灣高麗菜批發的最大市場，自己又是高麗菜生產大縣雲林縣的女婿，因此義不容辭舉辦愛心活動；有菜王之稱的高麗菜好處多多，除了富含維生素C、預防癌症、調整血壓外，還可以保護皮膚抗老化及預防骨質疏鬆。

陳科名表示，五年前成功爭取精神復健機構納入本市「身心障礙者轉介安置機構簽約與查核實施計畫」補助範圍，提升精神障礙家庭的支持與照顧，希望外界持續接納與支持精障朋友，幫助他們融入社區，減輕精障家屬的身心負擔。

高麗菜 陳科名

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