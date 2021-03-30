快訊

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是「它」

又有鋒面接近！新竹至台中今晚防大雨 北台灣明有雨

碧潭閒置空地改造 髒亂點變長者運動天地

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
碧潭路14號下方閒置空地改造成果。圖／新店區公所提供
碧潭路14號下方閒置空地改造成果。圖／新店區公所提供

碧潭風景區是新店最知名景點，每到假日遊客絡繹不絕，但緊鄰碧潭吊橋及風景區旁的碧潭路14號下方有一塊閒置空地，長期遭堆放廢棄垃圾，形成環境髒亂與陰暗死角。新店區公所去年9月起進行閒置空間美化，已完成第一階段工程。變成鄰里間的休憩天地。

新店區長朱思戎表示，美化工程大幅改善原本空地環境，打造成周邊居民的小小公園，除採用多功能體健設施，提供年長者不同類型運動訓練外，也使用透水混凝土鋪面，雨水自然下滲補充土壤水分涵養，兼顧實用及環境保護。

此外，閒置空地新設階梯串聯碧潭路，方便居民往來其中，並增設照明燈具，減少陰暗死角，提升整體安全性。

太平里里長李謝素珍表示，過去碧潭路14號下方空地環境髒亂，經過改造工程後，整體環境變得明亮乾淨，周邊居民往來時更加安心，也多了一個休閒時光的好去處。未來也希望公所及市府持續協助，逐步改善碧潭風景區周邊環境品質。

閒置空地新設階梯串聯碧潭路，方便居民往來其中。圖／新店區公所提供
閒置空地新設階梯串聯碧潭路，方便居民往來其中。圖／新店區公所提供
碧潭路14號下方閒置空地改造成果。圖／新店區公所提供
碧潭路14號下方閒置空地改造成果。圖／新店區公所提供

碧潭 吊橋

延伸閱讀

新店碧潭路空地大改造 變身明亮小公園

東彰快速道路北段工程徵地 地主指補償標準不一

綠島唯一公路將施工 居民跨海到台東縣府抗議

2021碧潭花舞幸福水舞秀 即日起夢幻登場

相關新聞

北捷用盆栽遮蓋「天龍國樓梯」 民眾：此地無銀三百兩

台北捷運大安站一處近大廳的出口樓梯，因設計動線不良遭民眾酸稱是通往九又四分之三月台的「天龍國樓梯」，北市議員簡舒培今前往...

區間測速因資安停用違規數卻爆增 侯友宜籲重啟設備

新北原在4路段實施區間測速，但因資安疑慮暫停使用，新北市交通警察大隊今於道安會報時指出，停用後北宜公路違規件數爆增510...

樂齡伸展有活力 汐止復興里長輩樂展筋骨

為了推廣樂齡運動，今(30)日下午，觀天下有線電視與汐止區復興里辦公處合作，在活動中心舉辦樂齡伸展有活力活動，除了配合互動體感健身課程，現場也有專業老師教導民眾做伸展運動，拉拉筋、伸展筋骨。

淡水身聲劇團回饋在地 學童欣賞異鄉鳥劇場

深耕淡水在地多年的藝術劇團「身聲劇場」，日前在新北市淡水區街藝術工坊回饋在地，特別邀請到淡水國小美術班的學童免費入場欣賞他們的藝術表演，而這次所演出的親子兒童劇，主題是異鄉鳥，以音樂搭配光影還有偶戲的元素演出，希望讓孩子可以看到不一樣的創作。

新店碧潭路空地大改造 變身明亮小公園

新北市新店區著名景點碧潭風景區，每到假日遊客絡繹不絕，但就在緊鄰碧潭吊橋及風景區旁的碧潭路14號下方有一塊閒置空地，卻長期遭廢棄垃圾堆放、樹木枝葉遮蓋，造成環境髒亂與陰暗死角，因此，新店區公所於去年9月著手進行閒置空間美化工程，目前已完成第一階段美化工程，變身一處明亮小公園，讓周邊居民往來時更加安心，也多一處休閒好處所。

雙溪柑腳媽祖遶境 八旬嬤當爐主50位子孫來逗陣

雙溪區威惠廟是柑腳地區兩里的信仰中心，每年農曆二月十五、十七，分別為開漳聖王與媽祖兩場遶境的日子，外出打拚的子孫們大多返鄉支持，讓平時清靜的老礦村再度熱鬧起來，而今年媽祖遶境爐主的簡謝樹眉已87歲，多達五十位子孫親戚回老家陪伴阿嬤遶境，相當熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。