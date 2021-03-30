碧潭閒置空地改造 髒亂點變長者運動天地

碧潭風景區是新店最知名景點，每到假日遊客絡繹不絕，但緊鄰碧潭吊橋及風景區旁的碧潭路14號下方有一塊閒置空地，長期遭堆放廢棄垃圾，形成環境髒亂與陰暗死角。新店區公所去年9月起進行閒置空間美化，已完成第一階段工程。變成鄰里間的休憩天地。

新店區長朱思戎表示，美化工程大幅改善原本空地環境，打造成周邊居民的小小公園，除採用多功能體健設施，提供年長者不同類型運動訓練外，也使用透水混凝土鋪面，雨水自然下滲補充土壤水分涵養，兼顧實用及環境保護。

此外，閒置空地新設階梯串聯碧潭路，方便居民往來其中，並增設照明燈具，減少陰暗死角，提升整體安全性。