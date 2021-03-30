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幼年遭火車拖行斷腿 台電女員工勇敢面對「截」後人生

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
何欣茹辦公位置加裝減壓坐墊，避免久坐不適。圖／新北勞工局提供
何欣茹辦公位置加裝減壓坐墊，避免久坐不適。圖／新北勞工局提供

台電公司台北南區營業處員工何欣茹9歲時意外遭火車拖行，無奈接受雙腳截肢的命運，即便求學路飽受歧視，她仍努力考上台電，還與家人組成「3+2舞蹈團」，用輪椅舞舞出不同的人生。

進到台電公司台北南區營業處，就可聽見何欣茹爽朗的說話聲，細心回覆民眾電費計算的疑義。乍看，坐在辦公椅上的她與常人無異，走近才發覺，她的雙腳截肢，需穿戴義肢才能移動。

何欣茹9歲意外遭火車拖行、雙腳截肢，不但粉碎運動夢，也開啟她長年低潮，在校備受歧視的生活，因此在景美女中畢業後，決定不再繼續升學。所幸後來遇到先天肢障的老公，老公熱愛運動、開朗的性格讓她逐漸轉念，重新接受障礙者身分。

何欣茹20多年前考進台電工作，主管考量她行動不便，安排電腦文書工作給她，座位也在入口處，然而，因移行不便，長時間坐姿造成身體不適，成了困擾。

新北市三重區身障職業重建中心得知後，導入勞工局職務再設計團隊，由專家與任職單位主管評估，在何欣茹座椅上特別加裝減壓坐墊，並在辦公室門口增置一專屬電動輪椅，強化她工作能力與效率。

期間何欣茹更得到台電產業工會推薦，獲頒新北市模範勞工殊榮，還和兒子、同為障礙者的先生組成3+2舞蹈團，用輪椅舞舞出不同的人生，激勵許多相同處境的身障者。

透過職務再設計提供電動輪椅，何欣茹在辦公區域可自由移動。圖／新北勞工局提供
透過職務再設計提供電動輪椅，何欣茹在辦公區域可自由移動。圖／新北勞工局提供

台電

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