樂齡伸展有活力 汐止復興里長輩樂展筋骨

為了推廣樂齡運動，今(30)日下午，觀天下有線電視與汐止區復興里辦公處合作，在活動中心舉辦樂齡伸展有活力活動，除了配合互動體感健身課程，現場也有專業老師教導民眾做伸展運動，拉拉筋、伸展筋骨。

在老師的帶領下，長輩做著深蹲等手腳伸展動作，有時候兩兩一組互相搭配把筋拉開，也能訓練老人家的肌耐力，最後還搭配輕鬆的音樂，結合簡單舞蹈，讓活動更有趣，雖然，嘗試了之前沒有做過的動作，不過，長輩們覺得真的有運動到。

民眾說，覺得這個活動很好，可以伸展讓我們的身體活絡，以前都沒有做這個運動，今天來學習一下，感覺很好。

復興里長蕭素真指出，很感謝觀天下提供我們樂齡伸展活力的活動，讓疫情期間，沒辦法出國、減少出門的里民們，有機會學習一些標準的運動肢體動作，今天里民也跳的很開心，剛剛我也上了一小段課，覺得是一個非常不錯的運動。

觀天下有線電視主任江宜潔表示，響應市府的動健康，觀天下免費提供互動體感健身活動，讓老人家健身運動，因為長輩的肌耐力比較不好，也希望透過活動讓長輩動一動更健康。