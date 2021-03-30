雙溪柑腳媽祖遶境 八旬嬤當爐主50位子孫來逗陣

雙溪區威惠廟是柑腳地區兩里的信仰中心，每年農曆二月十五、十七，分別為開漳聖王與媽祖兩場遶境的日子，外出打拚的子孫們大多返鄉支持，讓平時清靜的老礦村再度熱鬧起來，而今年媽祖遶境爐主的簡謝樹眉已87歲，多達五十位子孫親戚回老家陪伴阿嬤遶境，相當熱鬧。

威惠廟副主委陳資郎表示，威惠廟每年在農曆二月十五至二月十八日，接連四天宛如長源、外柑兩里的嘉年華會，前兩天為威惠廟主神開漳聖王祝壽，後兩天則為盛大的媽祖遶境，子孫們大多回鄉幫忙，讓延續一百五十多年的礦村信仰能繼續傳承下去。

柑腳媽祖遶境爐主簡謝樹眉表示，今年她已87歲，第一次就擔任了正、副爐主，因為前陣子腳受傷家人不放心，膝下三子四女，包括內、外孫各將近二十人，共五十來位回來老家幫她的忙，讓她相當感動與歡喜，因為柑腳地區礦業沒落，自己平常獨居，只有周末才會看到子孫回來，這次雖然要操心辦桌、儀式等事務，但身為鄉下老人家，相當開心有這樣一個全村親戚團聚的時刻。