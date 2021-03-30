淡水身聲劇團回饋在地 學童欣賞異鄉鳥劇場

深耕淡水在地多年的藝術劇團「身聲劇場」，日前在新北市淡水區街藝術工坊回饋在地，特別邀請到淡水國小美術班的學童免費入場欣賞他們的藝術表演，而這次所演出的親子兒童劇，主題是異鄉鳥，以音樂搭配光影還有偶戲的元素演出，希望讓孩子可以看到不一樣的創作。

身聲劇團團長吳忠良表示，異鄉鳥是劇團今年的第一場創作親子戲劇，裡頭探討著環境議題，以擬人化的鳥類為角色，加入身聲劇場現場音樂的貫穿、還有偶戲、光影表演元素，透過劇場的吸引力，讓家長與孩子討論在現代社會重要的公共事務、培養孩子獨立思考我們生存環境的素養。

淡水國小校長吳惠花表示，透過身聲劇團在地回饋的表演，對於這次來參與的美術班來說，欣賞這場表演，也是一個藝術的學習，對於這麼優質的演出，校方也希望有更多人可以來參與欣賞身聲劇團，所創作的每一場戲，讓深耕在地許久的藝文團體，能夠發光發亮，影響更多人，讓大家感染豐富的文化藝術氣息。