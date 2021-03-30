新店碧潭路空地大改造 變身明亮小公園

新北市新店區著名景點碧潭風景區，每到假日遊客絡繹不絕，但就在緊鄰碧潭吊橋及風景區旁的碧潭路14號下方有一塊閒置空地，卻長期遭廢棄垃圾堆放、樹木枝葉遮蓋，造成環境髒亂與陰暗死角，因此，新店區公所於去年9月著手進行閒置空間美化工程，目前已完成第一階段美化工程，變身一處明亮小公園，讓周邊居民往來時更加安心，也多一處休閒好處所。

新店區長朱思戎表示，本次美化工程大幅改善原本空地環境，打造成周邊居民的小小公園，除採用多功能體健設施，提供年長者不同類型的運動訓練外，也使用透水混凝土鋪面，雨水自然下滲補充土壤水分涵養，兼顧實用及環境保護。此外，閒置空地新設階梯串聯碧潭路，方便居民往來其中，並增設照明燈具，減少陰暗死角，提升整體安全性。

太平里里長李謝素珍表示，過去碧潭路14號下方空地環境髒亂，經過改造工程後，整體環境變得明亮乾淨，周邊居民往來時更加安心，也多了一個休閒時光的好去處。未來請公所及市府持續協助，逐步改善碧潭風景區周邊環境品質。