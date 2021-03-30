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新北「失智友善村」計畫近停擺 半年僅20人願參與

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北衛生局去年宣布要辦理智能友善村，但過了半年仍只找到20多人願意參與計畫，與當初設定的百人目標相差甚遠。圖／新北市社會局提供
新北衛生局去年宣布要辦理智能友善村，但過了半年仍只找到20多人願意參與計畫，與當初設定的百人目標相差甚遠。圖／新北市社會局提供

新北市衛生局去年10月宣布要打造全國失智友善村，利用電子手環等裝置讓失智者生活在原本社區，原預計去年底找齊百人試辦，今年正式啟用。如今過了半年，衛生局卻只找到20多人願意參加活動，試辦計畫延期，正式啟用時間更是遙遙無期。

新北市議員王淑慧表示，衛生局立意良善，但配套措施、細節都沒準備好就宣布，當然得不到民眾支持，導致政策現在動彈不得。衛生局回應，因疫情緣故無法辦理大型說明會，加上說服長者使用電子設備需要一些時間，但他們會繼續努力。

全球第一個失智村就是荷蘭的霍格威（Hogeweyk）村，村內老人家到超級市場買東西，但是服務人員是治療師，第一個複式打造失智小鎮是丹麥，同樣老人家可以去去美容院，做頭髮的也是照顧員。

新北市衛生局長陳潤秋指出，荷蘭、丹麥打造出的失智村都有圍籬，是楚門的世界，且每位長者每年都要花政府25萬元台幣以上，丹麥政府機關告訴她，不會打造第2個失智村，因為所耗的經費昂貴，全世界不論哪裡包括台灣，都難以承擔。

所以新北希望打造失智友善村，以智能方式用電子圍牆代替真實圍牆，並透過訓練讓周邊商店店員成為失智守護天使，失智長者帶著帶著手環，在平常生活區域走動，若超過區域會發簡訊給家人、店員。

衛生局原預計去年底在偏鄉找100名長者合作，戴上失智手環等電子裝置，但過了半年，才找到20多人願意合作，目標不到30%，正式啟用時間遙遙無期。

王淑慧說，衛生局在議會審查時表示要辦理智能友善村，但卻說得不清不楚，連議員都無法說服，更別提要說服民眾戴上像是貼標籤的失智手環。

王淑慧說，新北大多數民代都不了解此案，根本幫不上忙，難怪花了半年只找到20多人願意參與，現在「全國智能友善村」就像是蘇伊士運河上的長榮貨櫃船，進退不得，幾近停擺。

衛生局表示，去年因疫情緣故，取消了大型說明會，只辦了2、3場小型說明會，加上要說服長者配戴電子手環需要採漸進方式說服，所以人數才只有20多人，但他們已經有口袋名單，會繼續努力實施政策。

衛生局 失智

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