北捷用盆栽遮蓋「天龍國樓梯」 民眾：此地無銀三百兩

台北捷運大安站一處近大廳的出口樓梯，因設計動線不良遭民眾酸稱是通往九又四分之三月台的「天龍國樓梯」，北市議員簡舒培今前往現場勘查並表示，民眾反應可供行人通行的捷運出入口被鐵鍊圍住，造成奇怪三角地帶，北市捷運局及北捷事後撤掉鐵鍊卻放置盆栽，「根本欲蓋彌彰」，要求捷運局1周內改善。

簡舒培指出，大安站5號出入口樓梯，因寬度超過3公尺，依照法規規定中間需設置扶手，然而該樓梯下方因爲喇叭狀，寬度超過3公尺，所以捷運局又設了1個扶手，造成奇怪的三角地帶，並被鐵鍊圍住；上周有民眾反映可以行走的樓梯遭圍著，捷運局雖撤掉鐵鍊卻又擺設盆栽當「裝置藝術」，根本就是欲蓋彌彰。

搭乘捷運的王先生表示，自己很常走這條樓梯，但之前都沒注意到三角畸零地部分，現在看到相關單位盆栽擋住，讓人覺得此地無銀三百兩，若要改善問題就該從根本做起，想辦法拆除或做調整，這樣擺盆栽也會影響逃生。

簡舒培表示，當初設計出口時，若希望提供民眾較寬敞的出入口就應該維持，法規規定超過3公尺寬樓梯需設扶手，但該三角地帶的最頂端處並未超過3公尺，建議可以把頂端處扶手拆除，讓民眾也可以從旁往上走。

捷運局第二區工程處副處長程道信解釋，當初樓梯設計這麼寬，是為了有逃生空間所以才變成喇叭狀；樓梯扶手依照建築技術規則設計施工篇第36條規定，樓梯寬度超過3公尺就要設置扶手，所以中間處才有扶手。

最一開始設計時將扶手設置於靠中間處，讓上下樓梯的民眾可以從兩旁通行，但擔心民眾會撞到中間手扶梯，所以把中間手扶梯往右挪移，才造成現在的三角畸零地，並先擺放盆栽暫時簡單處理。

簡舒培質疑，樓梯做這麼寬是為了逃生，現在卻把逃生空間堵住，反而沒有逃生效果，呼籲三角地帶的頂端扶手可以拆除，讓民眾通行；北市建管處回應，會與捷運公司討論如何讓扶手符合法規，又能改善現況。