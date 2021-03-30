新北設食農教育示範基地 提供學子農事體驗

新北市政府農業局今天表示，為推廣有機理念及食農教育，新北市政府與鶯歌區農會合作輔導鶯歌「心希望農場」轉型為新北首處「食農教育示範基地」，提供中小學農事體驗場域。

農業局表示，食農教育示範基地推出「四季食農」系列特色主題體驗，春夏秋冬各有不同主題，初步規劃依時序為蘿蔔、玉米、地瓜、小蕃茄，春季主題是蘿蔔，開放4梯次報名，4月19至23日開放體驗，體驗內容包含拔蘿蔔、園區植物導覽、彩繪斗笠及地瓜園DIY等。

農業局長李玟表示，為擴大辦理食農教育，特別推出「四季食農」系列特色農事體驗，體驗作物從栽培到收穫的過程，提供中小學辦理校外教學另一個選擇。

他強調，農業局盼建立農事體驗模板，供各農場觀摩學習，透過農場農業訓練栽培課程，培訓食農教育種子教師，以此基地做為媒合平台，優先媒合新北市優質農場或創生團隊向中小學提供食農體驗服務。