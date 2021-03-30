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區間測速因資安停用違規數卻爆增 侯友宜籲重啟設備

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北區間測速目前皆暫停使用，圖為北宜公路區間測速路段。圖／報系資料照片
新北區間測速目前皆暫停使用，圖為北宜公路區間測速路段。圖／報系資料照片

新北原在4路段實施區間測速，但因資安疑慮暫停使用，新北市交通警察大隊今於道安會報時指出，停用後北宜公路違規件數爆增510%，其他路段事故數也有增加。市長侯友宜表示，希望交通部盡快通過檢驗標準，讓嚴重違規的路段能再使用區間測速。不過路權團體批評，區間測速大規模監控行蹤，侵害隱私及人權，另也增加行車時間成本。

公路總局2018年7月於萬里隧道啟用區間測速，為全國首例，新北市府又陸續於北宜公路19K至23.1K、新店區環河路、台64快速道路25.2K至28.2K等3路段實施。比較實施前後，每月違規數平均減少九成以上。

但路權團體認為，區間測速強行貫徹不合理速限，在沒有顯著危險地點做出不合比例原則的執法，如北宜公路全線速限為遠低於自由車流的40公里，加上全路段幾乎為雙向各一線道且禁止超車，區間測速反使駕駛得分神注意時速，造成極大的心理壓力，也徒增行車時間。

路權團體表示，區間測速系統大規模監控行蹤，加上車牌辨識功能，儼然是無差別監控的「天眼系統」，侵害隱私及人權。主管機關應針對交通事故熱點，優先檢討道路設計與路面減速工程，而非以架設執法工具規避改善責任。

由於今年初爆發區間測速廠商使用大陸製設備，引發資安疑慮，新北市1月底起暫停使用區間測速設備，改用機動式測速照相。不過新北交大今於道安會報時指出，暫停期間，北宜公路違規總數共464件，較實施期間月均違規數增加510%，新店環河路則增加114%；事故數部分，北宜公路與實施期間差異不大，其他路段均增加，並以新店環河路9件、月均增300%最多。

侯友宜表示，區間測速使用期間，違規及事故大幅下降，暫停以後又大幅上升，「人民的安全是不能等待的」，希望交通部提出配套措施，並盡速公告檢測單位及標準，讓地方政府能送驗設備，針對嚴重違規路段再次使用區間測速。

新北交大說，交通部公路總局已委託2處實驗室進行設備檢測，預定4月5日會有結果，待中央公布合格檢驗單位後，會盡速送驗。

新北市長侯友宜今主持道安會報。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今主持道安會報。記者吳亮賢／攝影

測速 北宜公路 侯友宜

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