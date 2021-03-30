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奇美啟用全台最大再生水系統 日產3000噸水度水情危機

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美啟用全台最大再生水系統 日產3000噸水。記者周宗禎／翻攝
奇美啟用全台最大再生水系統 日產3000噸水。記者周宗禎／翻攝

奇美實業下午表示，在仁德廠區建置再生水系統「EDR水資源中心」，「是台灣石化業第一套、全台最大規模EDR工業廢水系統」，已穩定運轉，每日可產出3000噸再生水，導入製程再利用，幫助奇美降低企業水源短缺風險。

奇美實業表示，為降低自來水用量，2016年即準備投資發展再生水技術，與工研院材化所水科技研究組合作，針對工廠廢水以「高抗垢性」倒極式電透析系統(EDR)將廠區內排放廢水再生，即使操作成本遠高於自來水價，奇美仍在2017年打造工業廢水再生系統。

「奇美水資源中心」去年完成主體建築與系統最佳化調校，已全面穩定運作，將工廠原排放廢水以「沉浸式薄膜過濾、EDR倒極式電透析、RO逆滲透」三道回收處理後產出3千噸再生水導入製程使用，成為全台最大規模工業廢水再生系統。

奇美實業表示，水情嚴峻，平日即採取積極環保節水措施並響應政府推動使用再生水政策，除工業廢水再生系統外，將持續評估、推動其他再生水使用計畫，朝80%的工廠用水由再生水系統供應，大幅減少自來水用量，並將開發更節水製程，提升廠區雨水貯留利用率，精進水資源管理效率，更有效因應缺水危機，也實踐奇美的綠色願景、永續發展目標。

奇美啟用全台最大再生水系統 日產3000噸水。記者周宗禎／翻攝
奇美啟用全台最大再生水系統 日產3000噸水。記者周宗禎／翻攝

水資源 水價 建築

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