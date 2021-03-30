柯文哲：積極換管線 相當每年省半座翡翠水庫

「台灣自來水之父」巴爾頓銅像今由北市長柯文哲等重新揭幕，並與駐日代表謝長廷視訊，柯文哲指出，北市積極換管線，減少漏水，每天多留住49萬噸水，相當每年省半座翡翠水庫。

英國衛生工程技師威廉．巴爾頓（William Burton）100多年前來台推動自來水事業有成，當時日本政府於1919年3月30日在台北水道水源地設置銅像，以紀念其功績，卻於二戰時期佚失。

在日本法人日本下水文化研究會博士稻場紀久雄、日本下水道協會及台北市自來水事業處共同協助下，銅像得以復原，今重新揭幕來感念巴爾頓對水利貢獻。北水處新聞稿指出，這些年積極換修管線，北市漏水率已逐年降至11.9%，每天約可留住49萬噸的漏水量，相當於每年就省下半座翡翠水庫的水量

台北市長柯文哲致詞時表示，提到台灣的自來水，就會想到巴爾頓的重要貢獻，也感謝歷任市長如林洋港、李登輝、許水德等，興建並完成翡翠水庫。

謝長廷透過視訊表示，因為疫情無法來台參與銅像揭幕儀式，並用台語說「吃果子拜樹頭，飲水要思源頭」，銅像的揭幕彌補台灣人不知道其貢獻的遺憾，也成為台日友好橋梁。

東京都知事小池百合子、日華議員懇談會會長古屋圭司也發來賀電，巴爾頓的玄孫則以日本傳統樂器三味線演奏自己的創作，慶祝銅像揭幕。

柯文哲指出，近期台灣各地水庫蓄水量告急，水資源是各級政府都必須面對的嚴肅課題。北市為因應災害的用水需求，北市建置46處緊急維生給水站、124校「災時供水站」、73處防災地下水井等備援水源。