快訊

東元父子之爭 外資大股東表態支持黃育仁

評／電動車「戰國時代」來臨，特斯拉還能稱霸嗎？

柯文哲：積極換管線 相當每年省半座翡翠水庫

中央社 / 台北30日電

「台灣自來水之父」巴爾頓銅像今由北市柯文哲等重新揭幕，並與駐日代表謝長廷視訊，柯文哲指出，北市積極換管線，減少漏水，每天多留住49萬噸水，相當每年省半座翡翠水庫

英國衛生工程技師威廉．巴爾頓（William Burton）100多年前來台推動自來水事業有成，當時日本政府於1919年3月30日在台北水道水源地設置銅像，以紀念其功績，卻於二戰時期佚失。

在日本法人日本下水文化研究會博士稻場紀久雄、日本下水道協會及台北市自來水事業處共同協助下，銅像得以復原，今重新揭幕來感念巴爾頓對水利貢獻。北水處新聞稿指出，這些年積極換修管線，北市漏水率已逐年降至11.9%，每天約可留住49萬噸的漏水量，相當於每年就省下半座翡翠水庫的水量

台北市長柯文哲致詞時表示，提到台灣的自來水，就會想到巴爾頓的重要貢獻，也感謝歷任市長如林洋港、李登輝、許水德等，興建並完成翡翠水庫。

謝長廷透過視訊表示，因為疫情無法來台參與銅像揭幕儀式，並用台語說「吃果子拜樹頭，飲水要思源頭」，銅像的揭幕彌補台灣人不知道其貢獻的遺憾，也成為台日友好橋梁。

東京都知事小池百合子、日華議員懇談會會長古屋圭司也發來賀電，巴爾頓的玄孫則以日本傳統樂器三味線演奏自己的創作，慶祝銅像揭幕。

柯文哲指出，近期台灣各地水庫蓄水量告急，水資源是各級政府都必須面對的嚴肅課題。北市為因應災害的用水需求，北市建置46處緊急維生給水站、124校「災時供水站」、73處防災地下水井等備援水源。

北市 翡翠水庫 日本 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲允盡量幫忙淡北道路 議員批：選你當市長幹嘛

巴爾頓銅像揭牌 柯文哲:北市管網計畫省下半個翡翠水庫

7D病房消失被打臉 柯文哲改口：施景中是台大最棒醫師

新北建萬大線Ⅱ 汐東線7月送審

相關新聞

亞洲最大智慧城市展今登場 台灣哪些縣市得大獎？

2021年智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit＆Expo, SCSE）在3月23到26日登場。今年，智慧城市展採虛實整合，全球29個國家、超過118位城市首長與代表將線上參與，交流智慧城市的發展經驗。

清明連假來趟低碳旅遊 新北推薦跟著軌道玩透透

清明連假即將到來，要如何規劃不塞車又能盡情玩樂的旅遊，新北市觀光旅遊局推薦最Chill且又低碳的旅遊選擇，只要透過火車、...

新北熊猴森樂園清明連假後整修 滑草場封閉1個月

新北市熊猴森樂園瀑布滑草場自前年8月啟用後，雖吸引大批遊客，但也造成草面脫皮、掉毛，無論外觀或安全都有影響。高灘處表示，...

土城和平路設滯洪池 防梅雨季豪大雨

汛期將至，新北市秘書長林祐賢今日帶領市府團隊前往土城區和平路視察滯洪池防汛整備作業及土石流防災疏散避難演練。林祐賢表示落...

特專三變兒童未來館 侯友宜：新北表演中心再找地點

新北市原希望在板橋特專三用地興建新北表演中心，不過行政院決議改建國家兒童未來管。新北市長侯友宜今表示，改成國家兒童未來館...

柯文哲允盡量幫忙淡北道路 議員批：選你當市長幹嘛

雙北論壇昨日登場，台北市長柯文哲及新北市長侯友宜針對淡北道路、水肥與YouBike升級等問題討論，柯文哲會後接受聯訪時表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。