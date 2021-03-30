新北表演中心覓地 侯友宜：評估找適當地點

新北市長侯友宜今天表示，「新北表演中心」對藝文界而言有其必要，將與市府文化局研議適當座落地點，以符合文化界期待。

行政院長蘇貞昌27日視察新板特定區文化用地，同意規劃為「國家兒童未來館」，將耗資近新台幣128億元，打造孩子創意發想快樂天堂。

侯友宜今天主持道路交通安全督導會報後接受聯訪表示，對於「新北表演中心」規劃為「國家兒童未來館」，他樂觀其成。因兒童是國家未來的希望，讓兒童有創新思維運用未來科技，從玩樂中啟發成長。

侯友宜說，新北表演中心對文藝界來講，其實是有必要，當時要蓋新北表演中心一定有它的背景，「當然把它改成國家兒童未來館，我也樂觀其成」，「我是樂於把這個地方當做國家兒童未來館施作」。

侯友宜說，會與市府文化局思考新北表演中心將座落在何處，以符合文化界的期待，並提升新北市的文藝生活品質。