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亞洲最大智慧城市展今登場 台灣哪些縣市得大獎？

未來城市@天下 / 文．許鈺屏、李鈺淇
混合實境（MR）訓練設施能讓人體驗模擬火災現場。圖片來源：新竹市政府
混合實境（MR）訓練設施能讓人體驗模擬火災現場。圖片來源：新竹市政府

2021年智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit＆Expo, SCSE）在3月23到26日登場。今年，智慧城市展採虛實整合，全球29個國家、超過118位城市首長與代表將線上參與，交流智慧城市的發展經驗。

今年，展覽以「智慧物聯網引導智慧城市再升級」為主題，延伸出智慧醫療、智慧交通、智慧安防、智慧建築、智慧節能與智慧政府等六大應用領域。同時，台灣也有10個縣市政府參與實體展，是地方政府參展最踴躍的一年。

除了參展，台灣城市有哪些應用典範，已獲得主辦單位的「2021智慧城市創新應用獎」？

#台北 從智慧社區邁向智慧城市，兩萬戶社會住宅智慧化

台北市政府建蓋、約有1,500戶的「南港機廠社會住宅」，便運用人工智慧物聯網，導入健康照護、安全防災、智慧停車場、智慧能源管理等系統，打造嶄新的智慧社區，拿下2021年的智慧城市創新應用獎。圖／北市都發局提供
台北市政府建蓋、約有1,500戶的「南港機廠社會住宅」，便運用人工智慧物聯網，導入健康照護、安全防災、智慧停車場、智慧能源管理等系統，打造嶄新的智慧社區，拿下2021年的智慧城市創新應用獎。圖／北市都發局提供

Google想在加拿大多倫多打造未來智慧城，運用科技數據及進步科技改善居住品質；Toyota則在日本富士山腳下動工「網城」（Woven City），測試自動駕駛、共享交通等城市服務。台灣並未憑空建造一座未來城市，但已有地方政府從新建的社會住宅下手，做為智慧城市的實驗場域。

北市政府建蓋、約有1,500戶的「南港機廠社會住宅」，便運用人工智慧物聯網，導入健康照護、安全防災、智慧停車場、智慧能源管理等系統，打造嶄新的智慧社區，拿下2021年的智慧城市創新應用獎。

台北市都市發展局指出，北市預計興辦兩萬戶社會住宅，並全面推動社會住宅智慧化，藉此兼顧居住品質、居民安全與永續環保。目前，他們採營建經費再外加3至5%經費，鼓勵負責廠商提出節能、節水、維護安全等智慧基礎設施的設置方案。

#新竹市 消防局首創MR實境，打火英雄隨時進入火場演習

這幾個月來全台少雨，加上清明掃墓季的到來，警消人員不時宣導用火安全。除了倡導慎防火災，新竹市為了提升救災效率，已於消防教育訓練基地導入MR（混合實境）、VR（虛擬實境）救災訓練設施，真實模擬火場。

透過MR系統，打火英雄戴上實境眼鏡，就能看到起火民宅、高溫濃煙及受困民眾等逼真畫面；同時，MR的「感應握把」還能連接消防水帶的噴頭，還原人員進入火場的背負重量，讓他們身臨其境地完成負重、搜救等重要訓練。

為了增加還原度，新竹市消防局還融入在地街景，利用VR系統打造大型購物中心（仿大遠百）、高層建築物（仿國賓飯店）、狹小巷弄地區（仿關帝廟）等，演練火場調度的靈活度。

#金門 智慧路燈兼顧照明、交通與安防，串連智慧城市三大功能

混合實境（MR）訓練設施能讓人體驗模擬火災現場。圖片來源：新竹市政府
混合實境（MR）訓練設施能讓人體驗模擬火災現場。圖片來源：新竹市政府

隨處可見的路燈，除了照明，還能為城市做些什麼？金門縣共有1萬6,000盞路燈，為提高維修效率並發展更多應用，縣府為每盞路燈設定專屬QR Code，並結合地理空間資訊，建立一套金門智慧路燈系統。

智慧路燈系統串連起城市的交通、旅遊及安防功能。首先，全國首創的「定位聯網」，讓負責人員隨時監控路燈使用狀況，並提供民眾迅速方便的報修管道。此外，路燈看板隨時提供旅遊、道路資訊，化身成無所不在的資訊站。安防方面，警急狀況發生時，民眾只要報出附近的路燈編號，警消人員便可迅速定位、前往支援。

除了便民，金門縣長楊鎮浯也強調「低碳、永續」理念。目前，縣府已將路燈全數換成LED燈頭，智慧路燈更針對生物棲息地、農田、濕地等生態敏感地，或深夜無人街道做亮度調整，兼顧節能與降低城市光害。

未來，搭載多種環境感測器的智慧路燈，還能藉設置普遍、節點緊密的特色，收集足夠數據進行分析，改善城市交通、環境問題，成為治理基石，達到永續智慧城目標。

「全文轉載自未來城市(亞洲最大智慧城市展今登場，台灣哪些縣市得大獎？｜智慧城市懶人包#114)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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