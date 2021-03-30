新北熊猴森樂園清明連假後整修 滑草場封閉1個月

新北市熊猴森樂園瀑布滑草場自前年8月啟用後，雖吸引大批遊客，但也造成草面脫皮、掉毛，無論外觀或安全都有影響。高灘處表示，為換新滑草場草皮，將於4月6日封閉滑草場1個月，預計5月5日完工重新開放。

熊猴森瀑布滑草場是利用既有堤防的高低差，在上面鋪設人工草皮，以藍色為背景加上白色水紋，營造瀑布意象。瀑布滑草場結合周邊新北大都會公園遊樂設施，假日常吸引大批小朋友遊玩，滑草場草皮也因此時常脫落，表面變得凹凸不平也擔心小朋友受傷。

高灘處宣布4月6日將換修滑草場草皮，清明連假期間民眾依舊能來滑草，但施工期間全面封閉，工期預計30天，5月5日完工後重啟，遇雨則順延。

高灘處表示，過去滑草場常修不勝修，考量到滑草場使用需求、園區安全以及施工品質，這次決定採一次性施工，禁止遊客進入工區，請民眾見諒，完工後的滑草場也會煥然一新。