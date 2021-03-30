土城和平路設滯洪池 防梅雨季豪大雨

汛期將至，新北市秘書長林祐賢今日帶領市府團隊前往土城區和平路視察滯洪池防汛整備作業及土石流防災疏散避難演練。林祐賢表示落實事前準備相當重要，市府團隊會全力以赴，守護市民安全。

新北市為改善極端氣候下的短時間致災性強降雨造成的積淹水問題，由土城區公所與國防部軍備局合作，於去年底在和平路內設置滯洪池，滯洪量可達2400立方公尺，並佈設6吋移動式抽水機，於豪大雨前預為抽水，以增進區域滯洪功能。

土城區長陳國欽表示，土城轄內有4條土石流潛勢溪流，區公所每年都會辦理土石流防災疏散避難演練，本次演練，模擬颱風挾帶豪大雨來襲前，區級應變中心開設、指揮官迅速召集各任務編組完成災前整備工作，為確保人員安全無虞，緊急預防性疏散居住在土石流警戒區的民眾。

陳國欽指出，演練過程由警、消進行疏散避難宣導、設置警戒區實施交通管制，並結合廷寮里辦公處執行土石流黃色警戒保全戶疏散勸告撤離、保全戶收容及安置等項目，若民眾受困車內，消防人員也能馬上破壞車輛，成功執行援作業。