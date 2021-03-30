改善淡水興仁溪河道 砌石當護岸避免田地遭沖刷
新北市淡水區興仁溪過去因極端氣候造成豪大雨影響，2017年部分農地損毀，水利局與當地民眾多次會勘以及溝通後，今年在興仁溪靠出海口前洲子段以砌石護岸、拓寬人形便橋等方式，確保兩邊農地不會再因河道沖刷而流失，提升河道安全。
興仁溪河岸改善前，由於河道束縮，影響兩旁農地與阻礙溪流通行，遇到豪大雨時，常因河道太窄溪水不斷沖刷兩旁農地。
水利局指出，工程主要以打開束縮河道，並以塊石施工堆疊方式，進行護岸新建，讓讓溪流更順暢，並改善河岸附近景觀。
水利局在興仁里長盧仁澤協助下先是解決施工便道用地問題，將瓶頸段的人形便橋拓寬，配合河道形狀用砌石堆出護岸，讓原先狹窄的河道加大河床面積，使水流流速更順暢，可避免大水沖刷造成土壤掏空，確保兩岸農田不會受到沖刷而流失。
水利局表示，工程完工後能有效降低農民耕作時的危險，新增的固床工也能兼顧生態保育與河道安全，民眾可放心到興仁溪取水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言