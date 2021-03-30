快訊

趙少康曾想去新疆：陳文茜叫我別去 「否則頭被砍掉」

必殺射門青春！《足球小將翼》與日本的世界盃之夢

改善淡水興仁溪河道 砌石當護岸避免田地遭沖刷

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
原先興仁溪瓶頸河道因為窄小，水流通行不順，一旦大雨就會沖刷兩旁農地。圖／新北市水利局提供
原先興仁溪瓶頸河道因為窄小，水流通行不順，一旦大雨就會沖刷兩旁農地。圖／新北市水利局提供

新北市淡水區興仁溪過去因極端氣候造成豪大雨影響，2017年部分農地損毀，水利局與當地民眾多次會勘以及溝通後，今年在興仁溪靠出海口前洲子段以砌石護岸、拓寬人形便橋等方式，確保兩邊農地不會再因河道沖刷而流失，提升河道安全。

興仁溪河岸改善前，由於河道束縮，影響兩旁農地與阻礙溪流通行，遇到豪大雨時，常因河道太窄溪水不斷沖刷兩旁農地。

水利局指出，工程主要以打開束縮河道，並以塊石施工堆疊方式，進行護岸新建，讓讓溪流更順暢，並改善河岸附近景觀。

水利局在興仁里長盧仁澤協助下先是解決施工便道用地問題，將瓶頸段的人形便橋拓寬，配合河道形狀用砌石堆出護岸，讓原先狹窄的河道加大河床面積，使水流流速更順暢，可避免大水沖刷造成土壤掏空，確保兩岸農田不會受到沖刷而流失。

水利局表示，工程完工後能有效降低農民耕作時的危險，新增的固床工也能兼顧生態保育與河道安全，民眾可放心到興仁溪取水。

改善後的興仁溪兩邊護岸有了砌石保護，減少農地被沖刷的可能。圖／新北市水利局提供
改善後的興仁溪兩邊護岸有了砌石保護，減少農地被沖刷的可能。圖／新北市水利局提供

農地 護岸

延伸閱讀

清明節掃墓湧人潮 淡水警超前佈署管制交通

台中水利局科長要業者提供代步車 涉貪污遭起訴

在北市上班想買淡水房 網友提兩關鍵因素勸「要三思」

淡北道路補助被卡 地方醞釀抗議

相關新聞

清明連假來趟低碳旅遊 新北推薦跟著軌道玩透透

清明連假即將到來，要如何規劃不塞車又能盡情玩樂的旅遊，新北市觀光旅遊局推薦最Chill且又低碳的旅遊選擇，只要透過火車、...

新北熊猴森樂園清明連假後整修 滑草場封閉1個月

新北市熊猴森樂園瀑布滑草場自前年8月啟用後，雖吸引大批遊客，但也造成草面脫皮、掉毛，無論外觀或安全都有影響。高灘處表示，...

土城和平路設滯洪池 防梅雨季豪大雨

汛期將至，新北市秘書長林祐賢今日帶領市府團隊前往土城區和平路視察滯洪池防汛整備作業及土石流防災疏散避難演練。林祐賢表示落...

特專三變兒童未來館 侯友宜：新北表演中心再找地點

新北市原希望在板橋特專三用地興建新北表演中心，不過行政院決議改建國家兒童未來管。新北市長侯友宜今表示，改成國家兒童未來館...

柯文哲允盡量幫忙淡北道路 議員批：選你當市長幹嘛

雙北論壇昨日登場，台北市長柯文哲及新北市長侯友宜針對淡北道路、水肥與YouBike升級等問題討論，柯文哲會後接受聯訪時表...

巴爾頓銅像揭牌 柯文哲:北市管網計畫省下半個翡翠水庫

為紀念英人巴爾頓百年前對台灣水道工程貢獻，台北市長柯文哲今與內政部前部長李鴻源、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。