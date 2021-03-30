改善淡水興仁溪河道 砌石當護岸避免田地遭沖刷

新北市淡水區興仁溪過去因極端氣候造成豪大雨影響，2017年部分農地損毀，水利局與當地民眾多次會勘以及溝通後，今年在興仁溪靠出海口前洲子段以砌石護岸、拓寬人形便橋等方式，確保兩邊農地不會再因河道沖刷而流失，提升河道安全。

興仁溪河岸改善前，由於河道束縮，影響兩旁農地與阻礙溪流通行，遇到豪大雨時，常因河道太窄溪水不斷沖刷兩旁農地。

水利局指出，工程主要以打開束縮河道，並以塊石施工堆疊方式，進行護岸新建，讓讓溪流更順暢，並改善河岸附近景觀。

水利局在興仁里長盧仁澤協助下先是解決施工便道用地問題，將瓶頸段的人形便橋拓寬，配合河道形狀用砌石堆出護岸，讓原先狹窄的河道加大河床面積，使水流流速更順暢，可避免大水沖刷造成土壤掏空，確保兩岸農田不會受到沖刷而流失。