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特專三變兒童未來館 侯友宜：新北表演中心再找地點

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席道安會報。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今出席道安會報。記者吳亮賢／攝影

新北市原希望在板橋特專三用地興建新北表演中心，不過行政院決議改建國家兒童未來管。新北市長侯友宜今表示，改成國家兒童未來館也樂觀其成，不過新北仍有表演中心的需要，會再找一個適當地點。

侯友宜指出，新北表演中心對文藝界來講，其實是有必要，當時要蓋新北表演中心一定有它的背景，「當然把它改成國家兒童未來館，我也樂觀其成」，因為兒童是國家未來的希望，讓他們能有創新的思維面對未來的科技，「我是樂於把這個地方當做國家兒童未來館施作」。

至於新北表演中心何去何從，侯友宜表示，一定會思考座落在何處，如何符合文化界的期待，會找到一個適當的地點、方向，提升新北市文藝生活品質，讓民眾能好好的欣賞表演。

侯友宜 行政院

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