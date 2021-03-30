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柯文哲允盡量幫忙淡北道路 議員批：選你當市長幹嘛

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員黃郁芬批評，台北市長柯文哲不顧北投民眾交通問題，對於爭議不斷的淡北道路竟說「北市會盡量幫忙」。圖／截自北市議員黃郁芬臉書
北市議員黃郁芬批評，台北市長柯文哲不顧北投民眾交通問題，對於爭議不斷的淡北道路竟說「北市會盡量幫忙」。圖／截自北市議員黃郁芬臉書

雙北論壇昨日登場，台北市長柯文哲及新北市長侯友宜針對淡北道路、水肥與YouBike升級等問題討論，柯文哲會後接受聯訪時表示，對於淡北道路「北市會盡量幫忙」；北市議員黃郁芬今批評，淡北道路爭議不斷，今年3月初就有35位北投區里長連署反對，盼柯文哲能替北市民生活把關，「不然選你當市長有什麼意義？」

新北積極推動淡北道路，盼解決淡水台2線交通壅塞情況，但30億補助被中央喊卡；柯文哲昨說，淡北道路由交通不處理，北市原則上會盡量幫忙。黃郁芬在臉書（https://www.facebook.com/MeredithHuang.TW/posts/1693353070857077）指出，雙北論壇僅短短半小時就結束，從事前、事後的新聞量可感受到，柯文哲根本被侯友宜牽著鼻子走。

雙北論壇前侯友宜就多次提到爭議不斷的淡北道路，刻意塑造「台北市支持淡北道路」形象，昨日受訪時也說交通部所做的報告，認為淡北道路才是打通淡水地區交通命脈的唯一可行辦法，「且台北市也認同報告的方向」，結果柯文哲後會就配合侯表示，「台北市的原則是『盡量幫忙』」。

黃郁芬表示，今年3月初就有35位、高達8成北投區在地里長連署，集體反對目前淡北道路的規畫；她與民進黨立委吳思瑤及許多在地議員也把握質詢、說明會等機會，根據目前淡北道路規畫不法解決淡水交通問題，更極有可能造成北投大塞車，向市府提出質疑及因應措施。

黃說，北市一貫說法均為「新北市會提出交通調控機制」，卻無視新北提出的交通調控機制，不僅無任何具體機制，也沒說清楚在什麼流量、什麼情況下，由誰來主導調控，更避談在毫無任何匝道出入口的設計，「很可能讓淡北道路變成超大型停車場」窘境。

「柯文哲所說的盡量幫忙，卻會使北投人塞車惡夢成每天日常」，黃郁芬表示，此舉換到的是侯友宜的政績及淡海新市鎮持續攀升的房價；可以理解雙北合作的重要性，但雙北論壇的意義絕不是全盤接收侯友宜的想法，失去台北市長立場及原則，並做出對北市民不利的行為。

黃表示，柯文哲昨日對於淡北道路是否興建，一昧消極且配合侯友宜口徑的回應令人遺憾，也難怪柯文哲被批為營造「藍白合」形象，以及拉攏國民黨政治明星，而忘記自己為台北人服務的責任，並把自己的聲望放置於所有市民生活之前。

黃郁芬表示，作為台北市民及台北市議員，期盼的是柯文哲替台北市民的生活把關，守住台北市長立場，「不然，台北市民投票選你當市長有什麼意義？」

柯文哲 侯友宜

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