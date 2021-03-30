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巴爾頓銅像揭牌 柯文哲:北市管網計畫省下半個翡翠水庫

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，台灣最近剛好陷入缺水危機，當全台處於缺水危機下，台北市並沒有缺水，因從2005年至今，大台北的自來水管線換修，漏水率從2 6％降至12％，讓每年的漏水量省下半個翡翠水庫。記者林麗玉／攝影
柯文哲說，台灣最近剛好陷入缺水危機，當全台處於缺水危機下，台北市並沒有缺水，因從2005年至今，大台北的自來水管線換修，漏水率從2 6％降至12％，讓每年的漏水量省下半個翡翠水庫。記者林麗玉／攝影

為紀念英人巴爾頓百年前對台灣水道工程貢獻，台北市柯文哲今與內政部前部長李鴻源、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、在台辦事處代表鄧元翰等人，共同為台北自來水園區的巴爾頓銅像重新揭幕。對於中南部面臨56年來最嚴重旱災，李鴻源呼籲應該漲水價，柯文哲也表示，就是一分錢一分貨，就看成本多少就多少，還是要處理，柯說，據他所知，台灣水價是世界倒數第二？還是第三？

對於台北市是否再漲民生水價？柯文哲則表示，北水處已經漲過了，北水處當時是按照用水量在20度以下不漲，20度以上用水戶才開始漲。

柯文哲今主持台北水道先驅英國衛生工程技師威廉‧巴爾頓(William Burton)銅像恢復揭幕與植樹儀式，也與目前人在日本的駐日代表謝長廷視訊連線。

柯文哲致詞表示，提到自來水，就會想到台灣的自來水之巴爾頓對台灣的貢獻，柯說，巴爾頓銅像其實1919年就已設立，不過卻因戰亂搞丟了，今天他特別感謝日本下水研究會等單位，讓巴爾頓的銅像恢復，也紀念巴爾頓對台灣的付出與貢獻。

柯文哲也說，台灣最近剛好陷入缺水危機，這也是各縣市政府要面對的嚴肅問題，但感謝北水處，當全台處於缺水危機下，台北市並沒有缺水，因從2005年至今，大台北的自來水管線換修，漏水率從2 6％降至12％，大台北的換修，也讓每年漏的水，省下半個翡翠水庫。

另外，柯文哲也提到，台北市也陸續更換鉛管等問題，柯說，他從2015年也開始推動智慧水表，讓水資源可以更有效運用。

柯也說，甚至為了為了戰備，台北市也挖了73處的戰備地下水井，這是備而不用，萬一發生戰爭，台北市就有緊急用水可用，尤其他上任後，已挖了許多地下水井，每個月還要讓抽水機跑一遍看看，確保都可以用，另外，北市府也利用學校水塔儲水，這些都是平常就要做的準備。

柯文哲說，台北市之所以沒有缺水，是從前市長林洋港、李登輝、許水德等人，做下來的成果，確保北台灣600萬人口用水沒有問題。

北水處表示，巴爾頓銅像是由雕塑家蒲浩明重塑，日本下水文化研究會為這次銅像在台北恢復，特別募款贊助2張紀念椅與1棵羅漢松贈予水園區。日本會場則由台北駐日經濟文化代表處謝長廷致詞，並代表北市府轉贈巴爾頓小塑像予其玄孫Kevin Kmetz、該研究會會長稻場紀久雄博士及台灣友好交流協會會長黑須隆一等人。

北水處表示，台北自來水建設從無到有外，更追求永續發展，推動20年供水管網改善計畫找回水資源，自民國95至109年，汰換老舊管線長度2286公里，漏水率由94年26.99％下降至109年11.90％，統計轄區109年日用水量181萬噸相較94年的230萬噸，每日多留住49萬噸的水，等於每年省下半座翡翠水庫、降低水庫耗用速率。

北市 柯文哲 日本台灣交流協會

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