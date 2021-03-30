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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

創意迎兒童節 北市國小辦環島馬拉松手作園遊會

中央社 / 台北30日電

兒童節將至，北市各小學發揮創意舉辦慶祝活動，雨聲國小舉辦「環島馬拉松」，學生跑到預設城市距離可兌換當地名產；舊莊國小「智慧創客園遊會」會擺放學生親手打造遊戲攤位。

台北市教育局今天在台北市大直國小召開記者會，宣布兒童月系列活動開跑。

台北市教育局副局長陳素慧在會中表示，兒童節是小朋友最喜歡節日，教育局為了安排這個月各項活動精心策劃半年，包含週末親子共學、每週線上抽獎、全市各大主題場館與店家提供多項優惠。

陳素慧指出，今年還有「微夢想的旅行」活動，鼓勵公私立國小兒童趁著連假想一想自己的夢想，說出夢想並勇敢實現它。

此外，各校也紛紛推出創意活動慶祝兒童節。士林國小校長吳明郁表示，將準備一個空間讓小朋友申請舉辦才藝展覽，並藉此自主學習。

舊莊國小校長林淑菁指出，學校在4月24日將舉辦「智慧創客園遊會」，屆時將有10幾座學生親手打造而成的遊戲攤位，以及學生透過茶文化課程學習製作的茶葉蛋、茶餅乾、茶凍等茶食攤位，並經由舉辦園遊會的過程學習理財。

雨聲國小校長楊淑惠表示，今年園遊會走健康路線，從3月就透過「環島馬拉松」概念讓小朋友在操場鍛鍊體力，只要全班合力跑到路程長度就可以兌換名產。

楊淑惠說，學生跑步路程用城市來具體化，例如跑到「淡水」可以換鐵蛋、「大溪」換豆干、「台中」換太陽餅等，最後在4月1日舉辦正式馬拉松比賽，讓小朋友展現平常訓練成果。

北市 教育局 馬拉松

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