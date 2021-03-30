清明連假來趟低碳旅遊 新北推薦跟著軌道玩透透

清明連假即將到來，要如何規劃不塞車又能盡情玩樂的旅遊，新北市觀光旅遊局推薦最Chill且又低碳的旅遊選擇，只要透過火車、輕軌、捷運、環狀線等大眾運輸工具即可抵達，跟著軌道來旅行，父母帶孩子放電好開心。

觀旅局長張其強表示，跟著軌道向大自然出發，民眾可以搭乘淡海輕軌列車暢遊淡水，從探索紅樹林生態教育館開始，最適合大小朋友一起找找水筆仔、招潮蟹、彈塗魚等，在輕軌沿線租借單車，騎往公司田溪自行車道、古樸風情的程氏古厝等，還可到沙崙的來場輕鬆的沙灘野餐。想要活動筋骨，不妨搭乘火車來到福隆車站，沿著舊草嶺環狀自行車道騎行欣賞山海合一美景，走訪以百年石頭厝聞名的卯澳漁村，再騎往四角窟觀景台及三貂角燈塔等地可遠眺龜山島美景。

另外，跟著軌道走還可以收集新北特色公園，搭乘新北環狀線至中和河濱公園旁的恐龍園區，這裡有3D立體恐龍彩繪、各式恐龍裝置藝術、沙坑區等。而新莊運動公園有廣大的草坪適合放風箏、玩飛盤還有棒球主題的遊樂設備。新店碧潭的陽光運動公園有自行車道、直排輪競速場、越野自行車競技場及兒童遊戲區，都是都會區大人放空小孩放電的好去處。晚上就到近期最夯的碧潭水舞秀，當絢麗的水舞與雷射光影點亮夜晚，為城市遊樂園的一日行程畫下完美的句點。