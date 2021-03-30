北市推兒童月多項優惠 周周抽獎最大獎可抽iPad

兒童節快到了，北市教育局今日在中山區大直國小舉辦記者會，宣布啟動2021年台北兒童月系列活動的內容及相關優惠措施，每周還舉行一次線上抽獎，最大獎可抽到iPad。教育局副局長陳素慧表示，為了兒童節活動北市精心策畫半年，一個月內安排了5至6個活動給全台北市小朋友參加，也希望疫情趕快過去，不用每天戴口罩。

陳素慧表示，各校可結合校訂課程，引導兒童透過築夢過程與實踐計畫，最後將成果透過台北兒童月網站，線上播放小朋友們實踐夢想的「微夢想旅行」。四月分的周末假期還有辦理「探索台北親子共遊」親子系列學習活動，豐富親子體驗。另外，4月24日下午3時，在台北市兒童新樂園舉行星光電影院活動。

陳素慧表示，兒童月集結好禮及優惠，每周舉行一次線上抽獎活動，北市公私立國小及幼兒園學生都可參加抽獎，獎項包含iPad、自行車、樂高組合及桌遊組等。

除了教育局所安排的活動，各個學校也各自安排不同的兒童節活動。

大直國小今日舉辦一小時的體能運動闖關，還請來魔術師表演，學校也特別準備上下課翻轉的活動，挑選一節課改為上課10分鐘、下課40分鐘，國小五年級的陳同學表示，兒童節最期待收禮物，去年上下課翻轉的時候，40分鐘都在玩樂樂棒球。國小五年級的劉同學表示，兒童月有一些店家會有給小孩的打折活動，期待可以和家人出去玩。

舊莊國小校長林淑菁表示，4月24日舉辦的「智慧創客園遊會」將會有10幾座學生親手打造而成的遊戲攤位，以及學生透過茶文化課程學習製作的茶葉蛋、茶餅乾、茶凍等茶食攤位，並經由舉辦園遊會的過程學習理財。

士林國小校長吳明郁表示，將準備一個空間，提供孩子舉辦才藝展覽，讓孩子自主學習。另外也規畫備上下課翻轉的活動，挑選一節課改為上課10分鐘、下課40分鐘，讓學生有不同的上學體驗。