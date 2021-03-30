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人安基金會萬華站遭祝融 議員呼籲捐物資續助弱勢

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員邱威傑在臉書呼籲，27號深夜的火災，萬華平安站現最需「白米、泡麵、罐頭」，議員邀大家捐助物資，讓人安基金會繼續提供支援。圖／引用自呱吉臉書
台北市議員邱威傑在臉書呼籲，27號深夜的火災，萬華平安站現最需「白米、泡麵、罐頭」，議員邀大家捐助物資，讓人安基金會繼續提供支援。圖／引用自呱吉臉書

人安基金會萬華平安站日前火警，造成1樓發餐物資及設備損壞，還好無人傷亡。台北市議員邱威傑也在臉書呼籲，長期協助無家者、待拉婦女的人安基金會，過去都是透過「萬華平安站」提供飲食與臨時住所給需要的弱勢群眾。但因27號深夜的火災，目前他們最需「白米、泡麵、罐頭」，議員也邀大家捐助物資，讓人安基金會繼續提供支援。

人安基金會是於1990年時，創辦人曹慶發現除夕夜家家歡樂慶祝，卻有一群人躲在暗處，飢寒交迫，於是發動義工製作愛心年夜飯，送給流落街頭的朋友。

並於2002年5月31日成立人安基金會，目前於基隆、萬華、三重、雙和、桃園等23處，設立平安站，除提供「防飢、防病、防寒」服務外，更致力心靈輔導及工作轉介，助寒士重返社會。

2012年起，人安、創世策略聯盟也展開「給魚給竿 拉人一把」烤地瓜謀生方案輔導服務。人安基金會關注寒士(單媽、街友、社會邊緣人)，提供各項救助，盼這群在夾縫中求生存的「艱苦人」，感受社會溫暖，勇敢自立。

不過日前深夜的一把大火，讓人安基金會萬華平安站的物資及設備燒毀，邱威傑也在臉書發起捐助物資行動，盼人安基金會能繼續提供弱勢朋友的支援與協助。

邱威傑 義工

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