預售屋爆推案熱潮！紅單成稽查重點 不配合最重罰100萬

預售建案市場去年受到新冠肺炎影響延後推案，反促使今年預售市場推案熱潮，北市地政局今至北投區精業建設股份有限公司興建「令和」，以及僑駿建設股份有限公司興建「僑駿ONARI」等2個建案進行稽查，發現6項稽查項目有至少2項不合格，其中令和因契約與備查內容不同，遭罰3至10萬元；地政局表示，實價登錄三法修正今年1月已公布，不配合業者最高可處100萬元罰鍰。

地政局繼3月26日聯合法務局消保官及建管處進行110年度預售屋建案實地聯合稽查，今再度出擊，此次稽查項目包含預售屋買賣定型化契約、不動產經紀業業務、廣告、建照、樣品屋及實品屋、建案購屋預約單（紅單）及是否有轉讓情形。

結果發現，令和預售契約雖已向地政局申請完成備查，但現場查核的契約卻與備查內容不同，已涉違反消費者保護法第56-1條，遭處3萬元以上、10萬元以下罰鍰；僑駿ONARI預售契約則尚未完成備查。

不動產經紀業務查核部分，2家業者均有經紀業營業員未全部辦理備查情況，地政局已當場要求業者限期改善，逾期未改正者將依「不動產經紀業管理條例規定」處3萬至15萬罰鍰。

另外，僑駿ONARI樣品屋雖已申報竣工，但尚未經建管處核備；購屋預約單部分，令和及僑駿ONARI所查核的購屋預約單皆有經紀人簽章，沒有紅單轉讓情況。

地政局表示，今年1月27日實價登錄三法修正已公布，未來預售建案銷售前應向縣市政府完成契約及建案資訊備查，建案銷售時所使用的預購單也會納入稽查重點項目，業者若不配合最高可處100萬元。

地政局提醒，民眾在購買預售屋時應做到3點，第一，要求建商出示已自主檢查核備文件或預審結果文件，為方便民眾查詢對照，北市也設置「台北市預售建案契約核備地圖」，將辦竣契約核備的建案資訊與google地圖整合，可按圖索驥掌握契約內容。

第二，簽約前需上地政局官網查詢各建商提供的定型化契約是否與地政局核備契約內容相同，或至內政部不動產資訊平台，查詢預售屋買賣契約書範本或應記載及不得記載事項進行核對，若有未核備或不一致，民眾可檢附證明文件向地政局提出查詢或檢舉。