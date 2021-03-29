幼教法令頻更新業者霧煞煞 新北議員籲訂明確規範

近年幼教法令不斷更新，法規與地方政府行政規出現解釋疑義，令不少幼托業者感到「霧煞煞」，紛紛找上民代陳情。新北市議員張維倩今也邀集教育局與業者召開座談會，針對幼教現場問題進行討論，並呼籲中央及地方都應有更明確法律規範，以免業者無所適從。

張維倩舉例，現行法規幼兒園及托嬰中心分屬不同的主管機關，遵行法律也不同，如托嬰中心可收托二歲以上尚未進幼兒園的學生，幼兒園也得以設置二歲專班，不過幼兒園依據「幼兒園及其分班基本設施設備標準規定」，二歲以上未滿三歲幼兒室內活動室應設置於一樓，但托嬰中心依據的「兒童及少年福利機構設置標準」卻沒有規範設置樓層，僅針對托育空間及人員比例加以限制。

張維倩表示，推動法令規範，是希望建立幼托良好的教育環境，但法令與時俱進的同時，容易讓業者無所適從，像這類相關的法律問題，地方政府教育局與中央教育部都應該有更明確法律規範，以利幼兒有更完善的照護。

教育局表示，經與幼兒教保團體討論教育現場問題，將彙整意見後進行研擬，逐步改善新北幼托環境，以達到幼兒教育品質全面提升的目的。