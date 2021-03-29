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螢火蟲旺季關燈51盞 保護生態決議4月延後開路燈
每年4月為賞螢最佳時節，北市信義區虎山為螢火蟲重要棲地，為優化棲地環境並保護虎山生態，北市大地處與公園處合作，在生態區內路燈全年增設燈罩，以利動植物夜間休息活動，另外，路燈也會在每年的4月延後至晚間9時30分開燈，讓螢火蟲不受燈光干擾飛舞繁殖。
大地處為優化虎山螢火蟲棲地環境，與螢火蟲專家加雄博士多次現勘，並邀集在地中行里長林美君、松山鎮山宮、松山慈惠堂、松山奉天宮、信義社區大學及錫瑠環境綠化基金會共同討論。
得到全面支持後，北市將虎山山腰步道、虎山生態步道及虎山自然步道銜接處作為虎山螢火蟲生態區域範圍，針對生態區內的51盞路燈進行調整，4月1日至4月30日螢火蟲繁殖期間每晚9點半前關閉，並沿線增設設施增加安全性，但9點半後深夜還是有路燈。
另外，為提升民眾夜間使用步道安全性及降低影響通行的舒適性，在部分路段邊緣處設置柔性繩索欄杆，以及地貼反光版，以達警示作用。
大地處表示，想前往虎山賞螢民眾，可搭乘捷運後山埤站後，循著坡南路往福德街方向步行約20分鐘，即可抵達德街251巷慈惠堂登山口；或是搭乘公車至福德國小站，沿福德街251巷步行約10分鐘可達慈惠堂登山口。
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