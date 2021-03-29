竹子湖海芋季開跑！ 賞花專車怎麼搭路線地點大公開

2021陽明山竹子湖海芋季開跑，為方便民眾上山賞花，北市產業局及公運處規畫花季專車，包含124路、130路及131路，休閒公車128路配合延駛至竹子湖、休閒公車129路配合加密班次；另考量身障者賞花需求，也提供低底盤公車、小型康復巴士及通用計程車來接駁。

產業局長林崇傑指出，北市海芋年產量占全台百分之80至90，一年一度的海芋季已成北市觀光行銷主力，今年3月26日至4月25日海芋季活動開跑，現正為賞花最佳時節。

考量周休假日或花季上山遊客眾多，加上竹子湖地區路幅有限，為讓民眾平日或假日到竹子湖都能玩得盡興，北市規畫花季專車；民眾也可搭乘捷運至石碑站後轉搭小8及128路公車；捷運北投站搭乘小9及129路公車。

捷運劍潭站則可搭乘109、111、紅5、260（含區間及花鐘線）；台北車站搭乘260（含區間車及花鐘線）公車抵達陽明山總站，轉乘128、129、131、小8、小9到達竹子湖。

汽機車轉乘公車部分，若把汽機車停在陽明山第二停車場者，可搭乘 128、129、131、小8、小9路；停在陽明山立體停車場者，可搭乘128、129、131、小8、小9路，131路需先前往公車總站；台北榮民總醫院立體停車場可搭乘小8及128公車。

停在百齡高中地下停車場者，可先步行至劍潭站搭乘紅5或260（含區及花鐘線） 至陽明山公車總站，再轉乘131路前往竹子湖；停福林公園地下停車場者先搭乘公車紅5、111、260（含區及花鐘線）至陽明山公車總站或第二停車場，再轉乘128、129、小8、小9、131路前往竹子湖。

停車在上述2停車場者，機車當日可免費停車，汽車3小時優惠搭，乘公車時勿使用悠遊卡，請抽取停車票卡，上山加蓋停車優惠專用章，即可享優惠；停車優惠蓋章地點包含陽明山公車總站、花鐘遊客服務中心、第二停車場及陽明山國家公園管理處遊客服務中心。

另外，低底盤公車上車點為台北車站及捷運劍潭站，260路公車花鐘線全線配置低地板公車（設置2席無障礙座位），以及2輛大型復康巴士（設置6席無障礙座位)，於花鐘停車場站下車等候小型復康巴士接駁；紅5路公車，原則上也配置低地板公車，往返捷運劍潭站至陽明山公車總站。

定點小型復康巴士免費接駁身障者往返陽明書屋、陽明山國家公園-二子坪遊憩區及竹子湖地區，營運時間為每日上午8時至下午5時陽明山花鐘停車場；通用計程車則提供預約訂車服務，有需求者可撥打公運處0800-055850免付費專線。