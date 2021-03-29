快訊

台北士林民宅火警救出母子3人 1無生命跡象

5000億從空中摔下來！56歲捷克首富於阿拉斯加墜機身亡

新莊派出所都更通過審議 可望重現武德殿光景

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新莊派出所。記者張哲郢／攝影
新莊派出所。記者張哲郢／攝影

新北市新莊派出所公辦都更上月審議通過，預計下半年動工，2024年完工，內容包括興建2棟住宅大樓、修復武德殿以及回饋文化性服務設施等，大樓完工後市府可分回232戶作為未來規畫用，另外也將結合新莊老街，讓低樓層富有仿古氣氛並改善周邊步行系統。

新莊派出所公辦都更案面積約0.75公頃，其中約7％是私有、18％國有，近75％是市政府公有地。此案在2013年已簽約委託皇翔建設股份有限公司，過去8年來則在整合如用地取得以及案內建築文資審議等程序。

新北市財政局財產開發科長魏依樺指出，先前有部分民眾違占公有地情形，經過建商協調後全數土地皆已取得；至於在文資審議後，改建過的新莊派出所與日式宿舍都不具有文資價值，只有原本就是歷史建築的武德殿具有文資價值。

新北市議員鍾宏仁提醒市府，武德殿是當地重要的歷史建築，就算之後採原地重組方式修復，仍要盡可能保留原本的文化。鍾宏仁舉例，武德殿過去有台灣少見的水牢，修復應該連這類特色全數修復，不只保留史觀還能行銷在地特色。

這次都更主要會興建2棟住宅大樓，分別設計33與27樓，其中1棟會靠新莊老街，另1棟則會靠景德路側，總戶數超過450戶，其中市府可分回232戶作使用，是否當作社會住宅目前尚未決定。未來結合老街特色，大樓低樓層也會以紅磚牆設計仿古風，沿著廟街也會有店面進駐。

而鄰近新莊老街的新莊路214巷，過去因機車隨意停放造成行人通行困難，配合這次都更案，會設置約100個機車地下停車場消化民眾停車需求；基地周邊則會退縮6米，讓民眾能有更友善步行空間，一旁的大觀街31巷則會廢巷改道，拓寬景德路道路為15米，改善周邊交通。

鍾宏仁認為，都更不是只有一味地蓋住宅，新莊相較其他區住宅並不算少，倒是怎麼讓外地人願意來新莊觀光需要政府多宣傳。他建議，可在新莊老街鄰近河濱或橋下增設停車場，並多在附近舉辦大型活動，民眾來新莊時才會有目標，人潮來才能帶動老街繁榮。

老街 都更

延伸閱讀

台北酒廠2棟歷史建築升格古蹟 音樂館計畫終止

相關新聞

台北酒廠2棟歷史建築升格古蹟 音樂館計畫終止

台北酒廠位於「華山文創園區」內，2003年公告為直轄市定古蹟，今日舉行文資審議會議變更建物文資身分，其中「台北酒廠四連棟...

北市公園有蛇出沒！去年咬傷人 今終於成功圍捕

台北市中山區仁德公園常遭里民通報「有蛇出沒」，台北市公園處同仁去年9月現勘時，遭突然竄出的蛇咬傷後，今天上午10點左右，...

挺鳳梨農送咖啡 市議員周雅玲再賣出四百箱

挺鳳梨農，新北市議員周雅玲上個星期在汐止區半小時賣掉一百箱鳳梨後，今(29)日再度在萬里區服務處開賣「買鳳梨加碼請喝咖啡」，受到熱烈響應，不少民眾也出一份力幫忙果農，買回去分給大家一起吃，一個上午就賣出四百箱的鳳梨，滿滿的愛心遍佈北海岸。

淡水福佑宮銀髮俱樂部揭牌 捐33萬元獎助學金

為讓長者有更好的生活，新北市淡水區福佑宮成立銀髮族俱樂部，更希望銀髮族俱樂部可以按排課程，讓不只是信眾，在地居民長者都可以來到廟裡頭，一起上課參與共餐活動。而淡水福佑宮成立慈善基金會幫弱勢族群，也捐出了33萬元的獎助學金，鼓勵在地的學子向學。

綠帶雜亂 汐止康寧街二期拓寬加強綠美化

汐止區康寧街就要進行第二階段的拓寬工程，針對明峰街旁的一塊綠帶空間雜亂不堪，新北市議員白珮茹就希望在這次拓寬道路的同時，也能進行將週邊環境做整理並且綠美化，讓整體景觀變好。

雙北論壇會議半小時就結束 爭議問題待解

雙北論壇今登場，不過原定一小時的閉門會議時間，最後僅約半小時就結束。針對外界關注的淡北道路、捷運環狀線經營權等待解爭議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。