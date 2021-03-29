新莊派出所都更通過審議 可望重現武德殿光景

新北市新莊派出所公辦都更上月審議通過，預計下半年動工，2024年完工，內容包括興建2棟住宅大樓、修復武德殿以及回饋文化性服務設施等，大樓完工後市府可分回232戶作為未來規畫用，另外也將結合新莊老街，讓低樓層富有仿古氣氛並改善周邊步行系統。

新莊派出所公辦都更案面積約0.75公頃，其中約7％是私有、18％國有，近75％是市政府公有地。此案在2013年已簽約委託皇翔建設股份有限公司，過去8年來則在整合如用地取得以及案內建築文資審議等程序。

新北市財政局財產開發科長魏依樺指出，先前有部分民眾違占公有地情形，經過建商協調後全數土地皆已取得；至於在文資審議後，改建過的新莊派出所與日式宿舍都不具有文資價值，只有原本就是歷史建築的武德殿具有文資價值。

新北市議員鍾宏仁提醒市府，武德殿是當地重要的歷史建築，就算之後採原地重組方式修復，仍要盡可能保留原本的文化。鍾宏仁舉例，武德殿過去有台灣少見的水牢，修復應該連這類特色全數修復，不只保留史觀還能行銷在地特色。

這次都更主要會興建2棟住宅大樓，分別設計33與27樓，其中1棟會靠新莊老街，另1棟則會靠景德路側，總戶數超過450戶，其中市府可分回232戶作使用，是否當作社會住宅目前尚未決定。未來結合老街特色，大樓低樓層也會以紅磚牆設計仿古風，沿著廟街也會有店面進駐。

而鄰近新莊老街的新莊路214巷，過去因機車隨意停放造成行人通行困難，配合這次都更案，會設置約100個機車地下停車場消化民眾停車需求；基地周邊則會退縮6米，讓民眾能有更友善步行空間，一旁的大觀街31巷則會廢巷改道，拓寬景德路道路為15米，改善周邊交通。

鍾宏仁認為，都更不是只有一味地蓋住宅，新莊相較其他區住宅並不算少，倒是怎麼讓外地人願意來新莊觀光需要政府多宣傳。他建議，可在新莊老街鄰近河濱或橋下增設停車場，並多在附近舉辦大型活動，民眾來新莊時才會有目標，人潮來才能帶動老街繁榮。