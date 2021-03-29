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台北酒廠2棟歷史建築升格古蹟 音樂館計畫終止

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北酒廠位於「華山文創園區」內，2003年公告為直轄市定古蹟，今日舉行文資審議會議變更建物文資身分，其中「台北酒廠四連棟」、「台北酒廠米酒作業場」由歷史建築升格為古蹟。圖／文化局提供
台北酒廠位於「華山文創園區」內，2003年公告為直轄市定古蹟，今日舉行文資審議會議變更建物文資身分，其中「台北酒廠四連棟」、「台北酒廠米酒作業場」由歷史建築升格為古蹟。圖／文化局提供

台北酒廠位於「華山文創園區」內，2003年公告為直轄市定古蹟，今日舉行文資審議會議變更建物文資身分，其中「台北酒廠四連棟」、「台北酒廠米酒作業場」由歷史建築升格為古蹟，原先擬建築的多功能音樂展演廳則需終止，台灣文創發展股份有限公司董事長王榮文表示，可能改為將該地蒸餾室水井打開，讓民眾見證酒廠製酒的重要性。

「台北酒廠四連棟」、「台北酒廠米酒作業場」由歷史建築升格為古蹟後，由於文資身份改變，恐影響台灣文創發展股份有限公司與文化部所簽訂的「華山園區ROT」合約，台灣文創發展股份有限公司董事長王榮文表示，該地原預計興建通道將各棟建物串聯，以及增建樓地板面積4500平方公尺的音樂展演廳，合約需配合修改，且本來已經得到建照，現在重來所浪費時間跟金錢，該如何要求法律救濟。

文化部表示，過去未具有文資身份的建築，都有要求台灣文創維護，如今改為古蹟的情況下，將持續進行希望園區在活化，後續也將討論合約修改。

文資委員郭瓊瑩表示，華山園區已相當活化運用，應著重全區建物如何串聯；文資委員蔡元良表示，這次審議後，園區內建物的文資身分都可釐清，他認為連通道是好的概念，仍可以興建；文資委員薛琴表示，增建音樂展演廳恐涉及到建築，建議將音樂展演廳改到建物裡面。

王榮文會後受訪表示，若因為古蹟指定而無法興建音樂展演廳，將會將先前在該地發現的蒸餾室水井重新打開，供民眾觀賞，達到古蹟與歷史建物的保存跟活化並重，讓民眾見證「台北酒廠」過去製酒的重要性，接下來會和文化部討論合約方面的問題。

歷史建築 古蹟 文創

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