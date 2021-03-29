挺鳳梨農送咖啡 市議員周雅玲再賣出四百箱

挺鳳梨農，新北市議員周雅玲上個星期在汐止區半小時賣掉一百箱鳳梨後，今(29)日再度在萬里區服務處開賣「買鳳梨加碼請喝咖啡」，受到熱烈響應，不少民眾也出一份力幫忙果農，買回去分給大家一起吃，一個上午就賣出四百箱的鳳梨，滿滿的愛心遍佈北海岸。

新北市議員周雅玲指出，一早就有自己騎腳踏車、機車或是開車來買鳳梨，讓也讓雅玲很感動的是有一位瓦斯行業者，一口氣訂了二十箱的鳳梨，其中一半捐做老人共餐，很感謝大家知道今天幫農民的活動，都專程來買鳳梨。

民眾說，因為市議員周雅玲有心，想說自己也出一份力幫忙果農，買回去分給大家一起吃，出一份力。

市議員周雅玲表示，挺農民、吃鳳梨，雅玲加碼送愛心咖啡，活動其實是從早上十點開始，但是八點半九點不到，服務處就擠滿要來買鳳梨或是預購要來載的鄉親，讓我感受到最溫暖的就是大家力挺農民的舉動，今天有事先預購的也有現場買的，都造成很熱烈的回響，四百箱的鳳梨，早上11點就已經銷售一空，也知道這裡的鄉親都很熱情，所以，也帶了自己烘的咖啡豆來手沖咖啡和大家分享，今天人真的很多，咖啡也沖了不少，很感謝大家來相挺農民。