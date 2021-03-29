淡水福佑宮銀髮俱樂部揭牌 捐33萬元獎助學金

為讓長者有更好的生活，新北市淡水區福佑宮成立銀髮族俱樂部，更希望銀髮族俱樂部可以按排課程，讓不只是信眾，在地居民長者都可以來到廟裡頭，一起上課參與共餐活動。而淡水福佑宮成立慈善基金會幫弱勢族群，也捐出了33萬元的獎助學金，鼓勵在地的學子向學。

新北市社會局主祕吳淑芳表示，淡水福佑宮過去不只是捐贈復康巴士，還捐出白米物資，這次成立是新北市第933個銀髮族俱樂部。

淡水區長巫宗仁說，福佑宮媽祖廟過去是淡水的信仰中心之一，過去關心地方弱勢大家有目共睹，希望大家可以一起來參與。

現場許多市議員貴賓，還有議員服務處主任，都排排站，在倒數聲中一同為銀髮族俱樂部，揭下紅色布條，廟方希望在成立銀髮俱樂部後，更能夠讓長者，可以來這裡聊天、交流、運動，成為一處多功能的場所。