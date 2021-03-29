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綠帶雜亂 汐止康寧街二期拓寬加強綠美化

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹就希望康寧街拓寬道路的同時，也能進行將週邊環境做整理並且綠美化，讓整體景觀變好。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹就希望康寧街拓寬道路的同時，也能進行將週邊環境做整理並且綠美化，讓整體景觀變好。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街就要進行第二階段的拓寬工程，針對明峰街旁的一塊綠帶空間雜亂不堪，新北市議員白珮茹就希望在這次拓寬道路的同時，也能進行將週邊環境做整理並且綠美化，讓整體景觀變好。

市議員白珮茹指出，康寧街二期道路拓寬工程會在今年四月動工，未來會拓寬為四線道，那因為康寧街週邊的環境、還有一些水利局的污水下水道工程、以及週邊排水箱涵的工程也同時在施作，因為附近比較缺少公園綠帶的設施，所以，我們已經協調了公所，希望就康寧街綠美化在界面的部分如何來整合，希望未來除了人行道重新設計規劃之後，也可以讓大家有更多休閒的地方。

區公所接下來主要是在康寧街591巷旁的綠帶，做一些設施，也包括體健設施，讓附近民眾也能來拉拉筋散步運動，希望污水下水道截流之後，可以讓公所可以進場施作。

市議員白珮茹表示，未來養工處的欄杆可以跟公園做連接，至於週邊道路的部分，因為，車輛很多，停車亂象也希望在污水下水道工程撤出後，在道路重新刨鋪後，也會請相關單位來畫設停車格，希望透過整個工程的改造，讓週邊環境提昇。

汐止

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