雙北論壇會議半小時就結束 爭議問題待解

雙北論壇今登場，不過原定一小時的閉門會議時間，最後僅約半小時就結束。針對外界關注的淡北道路、捷運環狀線經營權等待解爭議，現場並未有明確結論。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜會後共同接受媒體聯訪，雙北合作154案中，共有125案解列，29案繼續追蹤，包括交通、產業、教育、文化、觀光、衛生、醫療等面向。

對於淡北道路興建，台北市北投、士林傳出反對聲浪，柯文哲說，台北市原則盡量幫忙，但到底交通部要怎麼處理不曉得，待跟新北討論；侯友宜表示，中央4月會提出交通評估報告，新北會體諒台北市的不同聲音、想法，持續溝通，另雙北有成立專案小組，克服相關問題。

至於雙北爭論許久的環狀線及萬大線二期經營權，柯文哲說，「環狀線原則上由一家經營，大家再協調」，另萬大線二期在新北市，原則上給新北市處理，目前北市已上網招標，移交時間待由雙北捷運局討論；侯友宜表示，已達成共識，南北環、東環完成後以一家經營為原則，另萬大線二期在新北境內，交由新北興建，通車後由誰經營待討論。

此外，針對YouBike升級及水肥處理問題，柯文哲表示，台北市已準備YouBike一樣系統的介面跟不一樣的介面；侯友宜說，一定保障市民行的權利，服務及便利性不能比現在差，雙北都會保留不同系統互通，另新北的水肥「會自己面對解決」，兩市之間也將有合作機制。

新北研考會表示，會中討論到汐東捷運將於今年7月完成綜合規劃修訂作業，並提送交中央審議，環狀線南北環段也將於下半年陸續開工。另因雙北市共同主辦2025年世界壯年運動會，已盤點雙北運動場館，會有專職人力進駐賽會執行辦公室備賽。

新北研考會說，兩市也達成推動「跨越大坑溪自行車橋工程」共識，台北市已著手設計，將興建自行車騎乘專用橋梁，串聯南港、汐止自行車路網。另針對近年東湖及汐止人口大幅成長，兩市也研擬幼兒及中小學教育資源合作案，希望質量並重地穩定學生在地就學意願。