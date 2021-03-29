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北市公園有蛇出沒！去年咬傷人 今終於成功圍捕

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
今天上午10點左右，北市仁德公園再度有一條「臭青母」出沒，台北市動保處、公園處上午派員抓蛇，今天終於成功將蛇抓起。圖／里長羅崇華提供
今天上午10點左右，北市仁德公園再度有一條「臭青母」出沒，台北市動保處、公園處上午派員抓蛇，今天終於成功將蛇抓起。圖／里長羅崇華提供

北市中山區仁德公園常遭里民通報「有蛇出沒」，台北市公園處同仁去年9月現勘時，遭突然竄出的蛇咬傷後，今天上午10點左右，仁德公園再度有一條「臭青母」出沒，台北市動保處、公園處上午派員抓蛇，去年被咬傷的公園處同仁，今天終於成功將蛇抓起。

台北市議員陳怡君去年9月前往仁德公園會勘時，會勘到一半，公園處有同仁遭突然竄出的蛇隻咬傷，由於咬人蛇竄逃無法辨識蛇種，被咬的公園處同仁當場流血緊急送醫，所幸無生命疑慮。不過今天上午，再度有民眾通報，仁德公園常有蛇出沒，中原里長羅崇華立刻通報台北市動保處、公園處，終於在上午10點20分左右抓到蛇。

北市動保處表示，「臭青母」通常長約2米，背面暗黃綠色，鱗片黃底黑緣，雖沒有毒性，但體型較大，個性兇猛、攻擊性也強，仍不能掉以輕心，遇到驚嚇時會從肛門腺分泌出帶有臭味的液體來嚇跑敵人，因此叫做「臭青母」。

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