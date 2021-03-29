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藍白有可能合作？ 柯文哲、侯友宜：先解決問題

聯合報 / 記者張睿廷吳亮賢／新北即時報導
柯文哲、侯友宜針對選舉問題都不願多談，僅表示會努力解決雙北市政議題。記者張睿廷／攝影
柯文哲、侯友宜針對選舉問題都不願多談，僅表示會努力解決雙北市政議題。記者張睿廷／攝影

雙北論壇今日登場，新北市長侯友宜邀台北市長柯文哲到五股舉行座談，外界好奇，這是否象徵著藍、白合作？柯文哲表示，大台北生活圈每天都會接觸，不會因為行政區劃分就切開來；侯友宜則說，雙北論壇是希望共融，並無涉及任何合作，只是兩個市長要一起解決問題而已。

雙北舉辦座談會議，外界認為兩人溝通順暢，好奇未來選舉上有沒有可能出現藍、白合作的狀況？柯文哲指出，此次來新北市是做市政交流，沒有討論到藍、白合作，最重要的還是解決問題，他自己常跟局處說，若能解決的問題就解決，若到副市長層級以上的就來討論，這是很常態的溝通平台。

侯友宜則說，他跟柯文哲都希望雙北共融，沒有誰與誰合作，就是侯友宜跟柯文哲一起面對問題，一起解決雙北議題。

由於兩人都是2024呼聲很高的總統人選，大家都很好奇兩人怎麼看雙方的合作。柯文哲面對問題是直接回答今天不討論，以後再說；侯友宜則簡短回應，他們是雙北市長，現在就是好好做事，好好把問題解決。面對選舉議題，雙方都不願多談。

柯文哲 侯友宜

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