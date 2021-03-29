聽新聞
test
0:00 / 0:00
侯友宜送柯文哲伴手禮 柯加贈「政策白皮書」
雙北論壇今日在五股登場，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲將在閉門會議中談論雙北建設、交通、教育等議題。兩人致詞完後互贈地方特色禮品，不過值得注意的是，柯文哲還多贈了一本「產業數位轉型政策白皮書」，外界好奇此舉是否有代表特殊意義。
一年一度的雙北論壇今下午2時登場，地點特別選在侯友宜上任後大力整頓的「五股夏綠地」(原五股垃圾山)。侯友宜表示，雙北加上桃園為北台灣生活圈，人口達1千萬人，而五股就是這塊生活圈的中心，所以才會將地點選在這裡。
侯友宜說，他們團隊上任一年半展現決心，原本有677家違法工廠，合法化了220家，其餘違法的一率拆除，並做綠美化，占到國有地的部分由公家機關開闢道路、公園，把垃圾山變成「夏綠地」，增加興建堤防的速度，也期待雙北能共同合作，創造共榮。
柯文哲指出，大台北生活圈不會因為行政區有所區隔，許多事都牽涉在一起，但爭議本就會有，重點是解決的機制要建立。像2025年世界壯年運動會就是由雙北合辦，若單獨城市來辦會很不方便，但只要合作，那就簡單多了，他們會一起討論雙北面臨的問題，討論解決之道。
至於柯文哲為何要送侯友宜政策白皮書？柯文哲在面對聯訪時，也避開這個問題，並沒有正面回答，留下諸多想像空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言