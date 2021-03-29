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侯友宜送柯文哲伴手禮 柯加贈「政策白皮書」

聯合報 / 記者張睿廷吳亮賢／新北即時報導
侯友宜、柯文哲互贈伴手禮，但柯文哲還加送侯友宜一本「政策白皮書」，也留下諸多想像空間。記者吳亮賢／攝影
侯友宜、柯文哲互贈伴手禮，但柯文哲還加送侯友宜一本「政策白皮書」，也留下諸多想像空間。記者吳亮賢／攝影

雙北論壇今日在五股登場，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲將在閉門會議中談論雙北建設、交通、教育等議題。兩人致詞完後互贈地方特色禮品，不過值得注意的是，柯文哲還多贈了一本「產業數位轉型政策白皮書」，外界好奇此舉是否有代表特殊意義。

一年一度的雙北論壇今下午2時登場，地點特別選在侯友宜上任後大力整頓的「五股夏綠地」(原五股垃圾山)。侯友宜表示，雙北加上桃園為北台灣生活圈，人口達1千萬人，而五股就是這塊生活圈的中心，所以才會將地點選在這裡。

侯友宜說，他們團隊上任一年半展現決心，原本有677家違法工廠，合法化了220家，其餘違法的一率拆除，並做綠美化，占到國有地的部分由公家機關開闢道路、公園，把垃圾山變成「夏綠地」，增加興建堤防的速度，也期待雙北能共同合作，創造共榮。

柯文哲指出，大台北生活圈不會因為行政區有所區隔，許多事都牽涉在一起，但爭議本就會有，重點是解決的機制要建立。像2025年世界壯年運動會就是由雙北合辦，若單獨城市來辦會很不方便，但只要合作，那就簡單多了，他們會一起討論雙北面臨的問題，討論解決之道。

至於柯文哲為何要送侯友宜政策白皮書？柯文哲在面對聯訪時，也避開這個問題，並沒有正面回答，留下諸多想像空間。

侯友宜 柯文哲

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