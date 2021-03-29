雙北論壇登場 淡北道路、環狀線爭議受關注

雙北論壇今登場，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲各率新北市副市長劉和然、台北市副市長黃珊珊出席，會中除討論雙北合作的154件方案，外界也聚焦淡北道路、捷運環狀線、YouBike系統升級、水肥處理等爭議。另雙方也將討論跨市橋梁增設自行車道，以及世壯會運動場館及人力規畫、幼兒及中小學教育資源合作方案。

今年雙北論壇由新北市主辦，選在「五股夏綠地」工業廠房，展現新北市推動五股垃圾山整頓成效，也希望與台北市共同推動洪水平原管制解禁，以利帶動五股擴大都市計畫及大台北發展。

新北市研考會指出，雙北市154件合作方案中，已完成125案，29案持續推動中，會中將進行協商。另也將討論交通議題，如捷運萬大中和樹林線第二期及環狀線南北環段預計今年下半年陸續開工，汐東捷運也預計今年7月完成綜合規劃修訂作業提送交中央審議，淡北道路則會由雙北持續與地方溝通說明，並已成立專案小組商討及擬定未來交通管理機制。