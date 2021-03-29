結合青年節辦活動 新北培育下一代環保鬥士

新北市環保局今日對外推出「2021新北環保」政策，透過課程以及實作，讓青年在求學或初入社會能實際推動環保與永續發展，5月也將舉辦青年氣候高峰論壇，讓有志的年輕人分享理念，體檢新北市成果；環保局也將延續去年舉辦永續未來學院，讓學生對環保更有概念。

新北市長侯友宜搶先全國簽署氣候緊急宣言，去年環保局就推出過環保青試水溫，今年再推出環保青，舉辦如論壇講座、課程營隊、社區實作、設計徵件、工讀實習等活動，未來也會搭配社群平台結合線上下，連結更多關心環境的年輕族群。

環保局長程大維表示，許多社會議題正處於世代交替過程，環保領域更是如此，永續發展關乎下一代人生活，如何讓政策更貼近年輕族群，決定環保局工作的推動是否成功。

環保局預計5月底舉辦首屆「青年氣候高峰論壇」，邀請關心氣候變遷及永續議題的年輕人分享理念，未來也會持續辦理，由年輕人來體檢新北氣候政策成果。另外今年也將舉辦「第2屆新北永續未來學院」，招收高中及大專院校學生參與課程成為永續青年大使，課程內容包含生態永續、能源轉型、綠色經濟、零碳城市，也將安排參訪焚化廠、濕地、不塑夜市等地。

實作方面，環保局與新北市高中職及大專院校合作，培訓學生成為「青年節電大使」，為學生規畫一系列節電課程；再結合「節電診所」到社區進行公設用電設備盤查，進入社區家戶或校園進行用電宣傳。環保局也配合新北市就業服務處加入大專青年學生公部門暑期工讀計畫、大專生暑期實習計畫，希望讓更多年輕人了解環保實務工作。

最後，環保局今年也將舉辦形象宣傳小物設計徵件比賽，邀請藝術、設計、傳播、行銷等科系畢業學生，用跨界思考方式，設計出代表新北環保局意象的宣傳小物，獲獎作品將頒發獎金並有機會發送。