北市動物園長頸鹿寶寶「麥芽」見客 目睹須耐心

北市動物園去年底出生的長頸鹿「麥芽」滿3個月大，動物園今天表示，「麥芽」開始跟著媽媽一起見客了，不過「麥芽」個性謹慎，常躲到角落，民眾想目睹牠的身影得有點耐心。

期待和長頸鹿寶寶「麥芽」見面的民眾，現在可以到台北市立動物園非洲動物區尋找牠的身影了，不過動物園表示，「麥芽」是由媽媽「小麥」一手帶大的長頸鹿寶寶，對陌生人與新環境比較有警戒心，因此會一直站在戶外活動場門口、往回望向室內活動場，很容易被戶外活動場的仿岩擋住，所以遊客需要有點耐心，等牠自己願意走到仿岩外側。

動物園說，3個月大的「麥芽」身高已經到達218公分、體重178公斤，營養來源仍是以母乳為主，雖然媽媽「小麥」非常照顧「麥芽」，但是依野生動物的本性，要面對危機重重的環境，可不是隨時想哺乳就能哺乳，因此保育員會依靠監視器確認「麥芽」究竟有沒有穩定喝到母乳。

動物園指出，為了「麥芽」的健康和安全，保育員會視天氣及動物的狀況，彈性調整「麥芽」到戶外的時間，想見到「麥芽」的民眾記得在觀察時放慢腳步、多點耐心停留一下，就有機會可以看到動物園裡身高最高的動物寶寶。

「小麥」2018年產下第1胎雄性寶寶「麥照」，「麥照」疑因左前趾關節變形導致出生後遲遲無法站立，所以由園方人工哺育並治療；去年12月27日出生的雌性寶寶「麥芽」則是由「小麥」親自哺育。