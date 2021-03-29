女子逃票還打站務員 北捷重罰1萬5單次最高

捷運台電大樓站13日有女子逃票、拒絕驗票及揮拳攻擊站務員。北捷表示，她是逃票慣犯，罰5次逃票的每次1500元加打站務員的7500元，為逃票案單次開罰最高金額。

13日晚間，捷運台電大樓站的站務人員，發現一女子尾隨前方旅客出站並往站外移動，站務員前往查票卡，但被女子攻擊，女子還嗆北捷沒有權利查驗票卡。通報轄區警方後，女子才出示3張票卡，經查驗後均無進出站資訊。

北捷站務處副處長林榮輝表示，從監視器畫面發現女子透過尾隨別人進站、出站不刷卡等來逃票，更常變裝躲避查票。

北捷依大眾捷運法，針對5次逃票各罰新台幣1500元、打傷站務員加重處分7500元，共1萬5000元，為逃票案單次最高開罰金額。

北捷指出，女子曾「惡人先告狀」在臉書社團po文指站務員騷擾她，會對女子提告涉嫌傷害及毀損名譽。